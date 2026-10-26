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取材塑膠瓶、爐渣…紐約試鋪新型環保瀝青

記者范航瑜╱紐約報導
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市交通局長弗林近期宣布，在布朗士復敦路試用兩款摻入回收塑膠或煉鋼爐渣的新瀝青。(...
市交通局長弗林近期宣布，在布朗士復敦路試用兩款摻入回收塑膠或煉鋼爐渣的新瀝青。(取自市交通局)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約在布朗士復敦路試鋪以塑膠瓶與鋼渣製成的環保瀝青，盼減少坑洞、降低碳足跡，並評估其在冬春劇烈天候中的耐用性。

喝完飲料留下的塑膠瓶、煉鋼產生的爐渣，正成為紐約的新鋪路材料。市交通局長弗林(Mike Flynn)近期宣布，在布朗士復敦路(Fordham Road)試用兩款再生瀝青，測試這些廢料能否讓馬路更耐用，同時避免坑洞。

此次交通局在復敦路的兩款配方分別從砂石與黏結料著手，鋼渣瀝青用煉鋼副產品替代部分骨材，再生材料總占比達96%；塑膠瀝青則用廢塑膠製成的添加物，取代新製聚合物。本次使用的廢塑膠量相當於超過190萬個塑膠瓶。

試鋪路段從韋伯斯特大道(Webster Avenue)至南方大道(Southern Boulevard)，配合復敦路公車道與安全改造施工。這條布朗士最繁忙的公車走廊，每日服務13萬名乘客，也讓新材料接受繁忙車流的考驗。

馬路路面配方試驗在紐約已有逾150年歷史，1870年，住在紐約的化學家德斯梅特(Edward Joseph de Smedt)取得鋪路專利，方法是把瀝青與熱砂拌合，分層鋪設，再用熱滾輪壓平。同年，他在新澤西紐瓦克的威廉街(William Street)試鋪。

如今，路面仍靠砂石承重，再由石油提煉而來的瀝青充當膠水，將材料黏在一起。紐約早在2008年便已使用含40%舊路面回收料的瀝青，目前兩座市營瀝青廠的平均比例仍約為40%。工人刨除的舊鋪面經加工、與新料混合，便能再次利用。

把塑膠放進馬路，業者起初也有疑慮，羅格斯大學(Rutgers University)研究教授班納特(Thomas Bennert)2023年接受美國土木工程師學會刊物訪問時指出，廢塑膠可讓瀝青變硬，有助減少車輪壓出的凹痕，卻也可能增加開裂風險。他當時還研究路面使用及翻修過程是否會釋出微塑膠，「我們不希望在解決一個問題的同時，又製造另一個問題。」

弗林表示，交通局測試新配方是為了「減少坑洞與碳足跡」，接下來將觀察他們如何承受紐約嚴苛的天氣。紐約每逢冬末春初，氣溫反覆升降，雨雪融水結冰膨脹往往造成不少坑洞。今年3月初，皇后區一名男子騎滑板車撞上坑洞摔落，送醫後不治，同月14日，市府展開大規模「補坑突擊行動」。

精華 FAQ

  • 市交通局在復敦路試用兩款再生瀝青，一款以鋼渣替代部分骨材，另一款加入廢塑膠製成的添加物，讓廢料重新進入鋪路體系。

  • 鋼渣瀝青讓再生材料占比達96%，主要用煉鋼副產品取代部分砂石；塑膠瀝青則以廢塑膠添加物取代新製聚合物，等同消化超過190萬個塑膠瓶。

  • 試鋪路段位於車流密集的布朗士公車走廊，能考驗材料表現；市府希望藉此減少坑洞與碳足跡，並觀察其能否承受冬春反覆凍融的嚴苛天氣。

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