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公車到站顯示屏 將倍增至1400處

記者范航瑜╱紐約報導
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市交通局宣布，將與候車亭營運商JCDecaux合作，自今年起在全市五大區增設公車...
市交通局宣布，將與候車亭營運商JCDecaux合作，自今年起在全市五大區增設公車即時到站資訊顯示屏，使提供相關資訊的站點由目前約700處增至約1400處。(市交通局提供)

AI摘要

文章摘要整理：

市交通局將在全市五區增設公車即時到站顯示屏，先把服務站點由700處擴至1400處，並配合「下一站」計畫持續改善公車速度與可靠性。

市交通局宣布，將與候車亭營運商JCDecaux合作，自今年起在全市五區增設公車即時到站資訊顯示屏，使提供相關資訊的站點由目前約700處增至約1400處。這項措施屬於「下一站」(Next Stop)公車行動計畫，市府目標是在2030年前，將即時到站資訊覆蓋範圍擴大至2900處站點。

市交通局表示，將依據路線載客量及公平分配原則，在具備安裝條件的候車亭增設共1452個數位顯示屏，讓五大區乘客均能受惠。市府也將另行招標，徵求業者在公車站牌桿上安裝到站資訊設備，進一步擴大服務範圍。

「下一站」行動計畫由市長曼達尼(Zohran Mamdani)、州長霍楚(Kathy Hochul)及大都會運輸署(MTA)共同推動，結合街道設施改善等措施，提升公車速度、舒適度與可靠性。市府表示，計畫涵蓋175條公車路線，包括復敦路(Fordham Road)沿線服務，預計可讓平均通勤時間最多縮短六分鐘。

市議會多數黨領袖兼交通及基礎設施委員會主席阿布魯(Shaun Abreu)表示，不知道還要等多久，往往讓候車時間顯得更加漫長；顯示屏讓乘客不必頻頻探身查看公車是否駛來，也能更有把握地安排行程。乘客聯盟(Riders Alliance)則指出，掌握到站時間，有助乘客判斷是否有充足的時間用餐或辦事，也可能為沿線商家帶來生意。

華埠及兩橋(Two Bridges)社區已有部分公車站設置即時到站資訊電子站牌。根據市交通局公開資料，區內11個站點列有安裝完成紀錄，包括東百老匯(East Broadway)與加薩琳街(Catherine St.)、東百老匯與派克街(Pike Street)等路口。

對於未設顯示設備的站點，乘客可將站牌上的六位數站點編號，以簡訊傳送至511123，查詢即將抵站的公車；如只想查詢特定路線，可在簡訊中加上路線名稱。乘客亦可透過MTA官方手機應用程式或Bus Time網站，查看公車即時位置與預計到站時間。

曼達尼表示，乘客應能知道公車何時抵達，無須為能否準時上班、上學或赴醫療預約而擔憂；即時資訊可協助民眾安排一天的行程，也是提升公車服務可靠度的一環。

精華 FAQ

  • 市交通局將與候車亭營運商JCDecaux合作，依路線載客量與公平分配原則，在具備安裝條件的候車亭增設共1452個數位顯示屏，讓更多乘客可即時掌握到站資訊。

  • 目前約有700處站點提供即時到站資訊，新增設備後可倍增至約1400處。市府並設定2030年前擴大到2900處站點，讓服務範圍進一步延伸。

  • 乘客可把站牌上的6位數站點編號，以簡訊傳送至511123查詢即將抵站的公車；若只想查特定路線，也可在簡訊中加入路線名稱，或使用MTA應用程式與Bus Time網站。

大都會 曼達尼

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