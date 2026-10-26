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紐約生存手冊╱孩子補習費 有望獲聯邦獎學金資助

記者曹馨元╱紐約報導
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紐約州已決定參與2027年啟動的聯邦獎學金稅額抵免計畫，公校學生無須轉讀私校也可...
紐約州已決定參與2027年啟動的聯邦獎學金稅額抵免計畫，公校學生無須轉讀私校也可能獲得獎學金，用於補充校內教育。(本報檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州將加入2027年啟動的聯邦獎學金稅額抵免計畫，讓公校生也能透過SGO申請補習與特殊教育等資助，但細節與開放時間仍待官方進一步公布。

當孩子需要各類輔導或特殊教育服務，額外支出可能令部分家長頭痛，明年或可透過一項新的聯邦獎學金計畫獲得資助；紐約州已決定參與2027年啟動的聯邦獎學金稅額抵免計畫，公校學生無須轉讀私校，也可能獲得獎學金，用於補充校內教育。

這項計畫源自川普政府支持、去年通過的「大而美法案」(One Big Beautiful Bill Act)，原本主要用於擴大私校選擇，但規則也容許公校生取得補習等教育支援。

計畫透過私人捐款募集教育資金。例如，納稅人向州府核准的獎學金發放組織(Scholarship Granting Organization，簡稱SGO)捐款1000元，報稅時便可獲1000元聯邦所得稅抵免；個人抵稅上限為1700元。而SGO會在集中捐款後接受家庭申請，審核資格及教育需要，再發放獎學金。

捐款人負責提供資金並取得抵免，學生家庭則向SGO申請，兩者無須是同一人。家庭不用先捐款，也不能直接向國稅局報銷補習費；國稅局只處理捐款人的稅額抵免，學生獎學金則由各SGO審核及發放。

根據計畫，學生須符合入讀公立中小學的條件，家庭收入不得超過所在地區收入中位數的三倍，並按家庭人數調整。因此，計畫並非只限低收入家庭，部分工薪及中等收入家庭也可能符合資格。

公校生可能利用獎學金支付個別補習、語言治療、心理輔導或特殊需求服務，私校學生則可能用於學費及其他合資格教育開支。不過，具體涵蓋哪些服務，仍須視聯邦最終指引及各SGO的方案而定，並非所有教育支出均可報銷。

家長目前尚不能直接申請，紐約州下一步須審核符合資格的SGO，並把名單提交聯邦國稅局(IRS)；各組織其後才會公布申請時間、所需文件、資助用途及發放方式。抵稅計畫將於明年1月1日起實施，但該日期並非所有獎學金開放申請的時間。

有需要的家庭現階段可先整理孩子需要的服務及相關費用，準備家庭收入、居住地及在校證明，並留意州府和IRS公布的合資格組織名單。聯邦實施細則目前仍在完善，家庭可透過IRS計畫專頁查看最新名單及申請資訊，shorturl.at/Ur1Wc。

精華 FAQ

  • 計畫不只面向私校生，也讓就讀公立中小學的學生受惠，可用於補習、語言治療、心理輔導或特殊需求服務；是否涵蓋特定項目，仍以最終指引與各SGO方案為準。

  • 家長目前不能直接向國稅局報銷或申請，必須向州府核准的SGO提出申請，由SGO審核家庭資格與教育需求後發放；捐款人與受助家庭也不必是同一人。

  • 學生須符合入讀公立中小學的條件，家庭收入不得超過所在地區收入中位數的3倍，並依家庭人數調整，因此並非只限低收入戶，部分工薪與中等收入家庭也可能符合。

紐約州 川普 國稅局

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