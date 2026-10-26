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美洲中國工程師學會大紐約分會 法拉盛開年會

記者戴慈慧╱紐約報導
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美洲中國工程師學會大紐約分會25日在法拉盛舉辦2026年年會，表揚傑出科技人才。...
美洲中國工程師學會大紐約分會25日在法拉盛舉辦2026年年會，表揚傑出科技人才。受獎人胡清陽（中）與學會成員合影，左二為會長王可言，右一為副會長薛沛芸。（記者戴慈慧╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

美洲中國工程師學會大紐約分會在法拉盛舉辦2026年年會，結合AI論壇、海報展示與新創路演，並聚焦AI對教育、就業及產業轉型的影響。

美洲中國工程師學會大紐約分會(CIE-USA/GNYC)25日在法拉盛喜來登酒店舉辦2026年年會，以「AI時代的數位新政：第五次工業革命與顛覆式創新」為主題，結合人工智慧專題論壇、研究海報展示及新創路演，吸引科技、學術及創業領域人士交流。今年首次加入新創團隊路演，共有14組團隊參與，展現AI在不同產業的應用。

會長王可言表示，今年約有240人報名參與活動，除了紐約地區的專業人士，也有年輕學子與新創團隊從外州及加拿大專程前來。他指出，學會過去以技術論壇為主，今年進一步加入研究海報競賽及新創發表，希望讓年輕世代有更多機會與業界人士交流，接觸潛在投資人。

王可言表示，今年共有14組新創團隊參與，部分透過合作的創業加速器邀請而來，涵蓋醫療、科技及各類AI應用。團隊必須在短時間內介紹產品與商業模式，爭取投資人關注，也藉此獲得市場回饋。

今年論壇也聚焦AI對教育與就業市場的衝擊。在「AI重塑教育與未來工作」座談中，來自谷歌(Google)、哥倫比亞大學及金融投資領域的專家，討論AI如何改變工程師與分析師的工作內容，以及年輕人應如何培養競爭力。

Google人工智慧工程師Nick Gu指出，AI已能處理大量程式撰寫與例行檢查工作，但工程師仍須理解系統架構，具備評估風險、權衡取捨及做出判斷的能力。他鼓勵學生不要只完成課堂作業，而應實際推出產品、接觸使用者，從真實問題中累積經驗。

哥倫比亞大學電腦科學教授Eugene Wu則提醒，AI能迅速產出看似完整的分析成果，但結果未必正確。他指出，研究如何設計、資料如何蒐集，以及結論是否經得起檢驗，仍需要專業判斷。尤其在科學研究等影響重大的領域，不能只看AI生成的成果是否漂亮。

投資公司Gamma Paradigm Capital創辦人林敬倫(Peter Lin)也指出，AI正取代部分初階金融分析工作，包括資料整理及報告製作。未來年輕分析師需要更早參與決策，學會運用AI提升效率，同時建立人際關係、取得AI無法直接取得的第一手資訊，才能創造自身價值。

除論壇外，大會也安排AI機器人展示、研究海報發表，以及量子運算、6G通訊、精準醫療、AI治理與資訊安全等主題演講，邀請IBM、學術研究機構及台灣科技界專家參與。

王可言另表示，今年也舉辦人工智慧生成內容(AIGC)競賽，讓高中、大學及專業組參賽者運用AI影片與創作，呈現科技對人類社會的影響。未來希望擴大競賽規模，延伸至更多AI應用領域。

美洲中國工程師學會大紐約分會年會舉辦「AI重塑教育與未來工作」座談，探討人工智慧...
美洲中國工程師學會大紐約分會年會舉辦「AI重塑教育與未來工作」座談，探討人工智慧對職場及人才培育的影響。左起為主持人Hsing-Hsing Li、哥倫比亞大學教授Eugene Wu、谷歌(Google) AI工程師Nick Gu，以及投資公司創辦人林敬倫(Peter Lin)。（記者戴慈慧╱攝影）

精華 FAQ

  • 年會以「AI時代的數位新政：第五次工業革命與顛覆式創新」為主題，整合人工智慧專題論壇、研究海報展示、新創團隊路演與AI機器人展示，呈現跨領域交流的特色。

  • 今年共有14組新創團隊參與路演，涵蓋醫療、科技與各類AI應用，讓團隊能在短時間內介紹產品與商業模式，爭取投資人關注，同時取得市場回饋與交流機會。

  • 與會專家指出，AI雖能處理程式撰寫、資料整理與初步分析，但人仍需具備系統理解、風險判斷與實作能力，並透過接觸使用者、建立人脈來培養難以被AI取代的價值。

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