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法拉盛獅會慈善晚會 新會長苗秀賢就職

記者高雲兒╱紐約報導
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國際獅子會紐約法拉盛分會在法拉盛舉行第40屆慈善籌款晚會暨2026至2027年度...
國際獅子會紐約法拉盛分會在法拉盛舉行第40屆慈善籌款晚會暨2026至2027年度新職員就職典禮。(記者高雲兒╱攝影)

國際獅子會紐約法拉盛分會近日舉行第40屆慈善籌款晚會暨新職員就職典禮。新任會長苗秀賢履新，並與新一屆理事及職員宣誓就職。晚會包括慈善募款、傑出獅友表彰及文娛表演，延續服務社區、扶助弱勢的宗旨。

苗秀賢致詞感謝會員信任與支持，表示接任第40屆會長深感責任重大。她提出新年度四大方向：傳承奉獻精神、深化社區服務、培育青年及促進會員團結，期望吸引更多社區人士投入公益，透過團隊合作擴大服務影響力，將愛心傳遞至社區各角落。

卸任會長李佳玲致詞回顧過去一年會務成果。會刊表揚長期投入公益的會員：王惠津獲2025至2026年度「最佳獅友獎」，肯定她入會以來持續參與社區服務、慈善籌款及文化活動；劉熊維亦獲推薦為「最佳獅友」，表揚她積極參與會務及支持公益的熱忱。

法拉盛獅子會成立於1987年，現約有70名會員。新年度幹部包括會長苗秀賢、第一副會長趙大維、第二副會長萬里珍、第三副會長廈如意、秘書殷曉文、首席顧問吳凱茜、風紀王惠津及會務推廣張嶼麗等，將共同推動新一年度社區服務與慈善工作。

法拉盛

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