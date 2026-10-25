紐約馬拉松抽送終點看台票 26日截止
紐約市府將與NYRR抽送350張紐約馬拉松終點看台票，讓市民免費到中央公園終點為跑者加油，登記截止至26日晚間11時59分。
AI摘要
文章摘要整理：
紐約市府將與NYRR抽送350張紐約馬拉松終點看台票，讓市民免費到中央公園終點為跑者加油，登記截止至26日晚間11時59分。
今年，紐約市民將有機會免費坐上紐約市馬拉松終點看台，近距離為跑者加油，見證他們衝線的喜悅。市長曼達尼(Zohran Mamdani)宣布，市府將與紐約路跑協會(NYRR)合作抽送350張終點看台門票，讓市民於11月1日到場觀看這場世界聞名的標誌性馬拉松賽事。
據了解，看台位於中央公園賽道最後200呎旁，門票一般未計手續費由55元起。民眾可於26日(周一)晚間11時59分前上網登記抽籤免費門票，中籤者將於其後獲通知，每人最多可獲兩張門票。登記網址為shorturl.at/vaALu。
紐約馬拉松最受國際跑者稱道的，就是觀賽民眾的熱情，及無可比擬的鼓勵氛圍。曼達尼表示，每名跑者都值得有觀眾為他們完成賽事歡呼，因此希望透過免費門票，讓更多紐約客到終點加油。
NYRR行政總裁西梅爾凱爾(Rob Simmelkjaer)亦表示，合作將讓更多居民親眼見證跑者衝線時的毅力、喜悅與感動。
今年預計將有近6萬名跑者參賽，從維拉札諾海峽大橋(Verrazzano–Narrows Bridge)出發，跑遍五區後抵達中央公園。市府估計，沿途將有逾200萬名觀眾助陣。
本屆紐約馬拉松亦適逢五區路線啟用50周年。紐約市馬拉松於1970年創辦，最初僅在中央公園內舉行，直到1976年才把路線擴展至五區，成為連結全市不同社區的年度體育盛事。
即使未抽中看台票，民眾仍可免費沿途觀賽。賽道第3哩至第26哩的大部分路段均開放觀眾加油，可選擇合適地點，為親友或其他跑者送上鼓勵。
市府將與紐約路跑協會合作抽送350張終點看台門票，讓紐約市民免費坐在中央公園終點旁觀賽，近距離欣賞跑者衝線時的喜悅與感動。 有意申請者須在26日晚上11時59分前上網登記抽籤，中籤後會再收到通知；每人最多可獲2張門票，登記網址為shorturl.at/vaALu。 今年預計近6萬名跑者參賽，路線從維拉札諾海峽大橋出發，跑遍5區後抵達中央公園，同時也是五區路線啟用50周年，沿途估計有逾200萬觀眾助陣。
精華 FAQ
市府將與紐約路跑協會合作抽送350張終點看台門票，讓紐約市民免費坐在中央公園終點旁觀賽，近距離欣賞跑者衝線時的喜悅與感動。
有意申請者須在26日晚上11時59分前上網登記抽籤，中籤後會再收到通知；每人最多可獲2張門票，登記網址為shorturl.at/vaALu。
今年預計近6萬名跑者參賽，路線從維拉札諾海峽大橋出發，跑遍5區後抵達中央公園，同時也是五區路線啟用50周年，沿途估計有逾200萬觀眾助陣。
上一則
華埠團體訴監獄夜間施工 政府反駁
下一則