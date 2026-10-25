提前投票首日 全市逾8萬選民報到

紐約州期中選舉提前投票24日展開，至11月1日(周日)結束，選舉日為11月3日(周二)。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州期中選舉提前投票首日，全市逾8萬6215名選民報到，華社關注生活成本與移民政策，多項州級與聯邦職位及市府公投同步登場。

紐約州期中選舉提前投票 24日展開，至11月1日(周日)結束，選舉日為11月3日(周二)。州長、州檢察長、州主計長及聯邦眾議員 等職位均將改選，生活成本與移民政策成為華社關注焦點。選舉局收站後非正式統計顯示，首日全市投票站報到人數為8萬6215人。

24日，全市提前投票站報到人數共8萬6215人；曼哈頓2萬4704人、布碌崙(布魯克林)2萬3296人、皇后區2萬839人、布朗士 9994人、史泰登島7382人。

亞太裔投票聯盟(APIAVote)與AAPI Data於8月公布的全國選民調查，訪問2066名亞太裔登記選民，其中371人為華裔。華裔受訪者中，86%將生活成本與通膨視為非常或極為重要的投票考量；44%認為民主黨處理此議題較好，17%選共和黨，36%認為沒有差別。

同一調查中，華人對總統川普(Donald Trump)印象負面的比例為70%，正面為20%；59%支持國會大幅削減移民與海關執法局(ICE)經費，20%反對。調查於6月至7月進行，結果不代表紐約華裔選民的支持率。

州長選戰由民主黨現任州長霍楚(Kathy Hochul)，迎戰共和黨納蘇郡行政長官布萊克曼(Bruce Blakeman)。霍楚主打普及托育及增加住房；布萊克曼主張減稅、降低能源帳單，反對限制地方與ICE合作的庇護政策。

州檢察長由民主黨現任者詹樂霞(Letitia James)，對上主打治安與反詐欺的共和黨前聯邦檢察官柯鈺潔(Saritha Komatireddy)。州主計長則由民主黨狄納波利(Thomas P. DiNapoli)迎戰共和黨投資人赫南德茲(Joseph Hernandez)。

國會方面，涵蓋皇后區東北部的第三選區，民主黨蘇奧齊(Tom Suozzi)再戰共和黨李佩特里(Mike LiPetri)；涵蓋史泰登島及南布碌崙(布魯克林)的第11選區，共和黨瑪麗奧(Nicole Malliotakis)迎戰民主黨德西利斯(Mike DeCillis)，前者支持增加ICE經費，後者主張提高企業稅率及建立單一支付者醫療制度。

紐約市選票背面另有五項公投，涉及公共空間使用許可、市府承包程序、街道安全及閒置物業、建築審批，以及雨天儲備金目標，與華商營運及市府財政相關。

選舉日投票時間為上午六時至晚上九時，選民可上vote.nyc查詢地點；提前投票站與時段須另行確認。親自申請郵寄選票可至11月2日(周一)，選票須最遲於11月3日(周二)蓋郵戳，並於11月10日(周二)前送達選舉局。