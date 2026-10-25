布萊克曼紐約三大華社造勢 聚焦治安及生活成本

共和黨此次州級選舉參選人於布碌崙共和黨總部舉行造勢集會。(記者馬璿╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約提前投票首日，布萊克曼與多位共和黨參選人走訪三大華社，主打治安、生活成本與反對監獄、堵車費等政見爭取支持。

紐約州長選舉提前投票24日首日及前一日，共和黨 多位參選人前往曼哈頓華埠、布碌崙(布魯克林)、以及法拉盛 造勢，宣傳政見。

在戴克高地(Dyker Heights)布碌崙共和黨辦公室，尋求連任的第49選區州眾議員鄭永佳接受訪問指出，他對選情感到樂觀，據他在南布碌崙街頭的觀察，「並沒看到藍色浪潮」。

對於班森賀86街遊民 所爭議，他也直言「遊民所是愚蠢的生意」，主張把資金用於興建永久住房，並推動法案讓驅逐程序對租客與房東都公平。

被問及共和黨在州議會屬少數，鄭永佳認為，關鍵在於共和黨州長參選人布萊克曼(Bruce Blakeman)當選，屆時,州預算談判將從三個人變成五個人，共和黨才能參與協商。

第17選區州參議員陳學理則砲轟民主黨對手「毫無實質內容」。他強調，自己當了27年警察、在學校擔任志工13年，有信心能與選區每個人產生共鳴。對於市警察工會(PBA)未為他背書一事，他表示市警局五個警察工會中有四個支持他，並稱PBA主席亨德利(Patrick Hendry)與他「有宿怨」。

在86街遊民所議題上，陳學理說他是第一個提出反對立法的人。他指出，該址位於聯邦緊急事務管理署(FEMA)洪水區，一樓只能作停車場，目前也尚無建築與拆除許可，「我的目標是讓開發商虧損到這個項目不再可行。」

登記為無黨派選民、挑戰莊文怡的陳子晉(Jerry Chan)當日亦出席造勢活動，他表示自己只看參選人如何解決問題、是否願意跨黨合作。他曾當面問陳學理的對手最想解決哪些問題、打算怎麼做，對方卻解釋不出來。

共和黨州長候選人布萊克曼當日行程繁忙，並在布碌崙及法拉盛華社拜票。在法拉盛，布萊克曼表示，走訪時，他聽聞民眾反映最多的問題包括治安、稅負及高昂的生活成本。他特別指，在法拉盛聽到最多的訴求就是希望增加警力。他也主張廢除保釋制度改革。

布萊克曼也在當地走訪了長江超市。他表示，高昂的公用事業費用、沉重稅負及繁複的政府監管，正讓小企業愈來愈難維持生意。長江超市老闆受訪時表示，店內偷竊問題令人頭痛，曾在短短三天連續遭竊兩次，其中一次被偷走300多元現金。對於布萊克曼提出的治安主張，他表示認同，認為治安改善後，商家的經營環境自然也會好轉。

活動於當日下午3時左右在法拉盛圖書館前舉行。紐約州檢察長共和黨候選人柯鈺潔(Saritha Komatireddy)及州主計長共和黨候選人赫南德茲(Joseph Hernandez)也到場助選。現場支持者不時鼓掌，並高喊布萊克曼的名字。

前一日，布萊克曼亦在曼哈頓華埠造勢，與共和黨其他參選人走訪華埠商家，聽取居民對社區問題的意見。他形容華埠經濟活動活躍、社區凝聚力強，但居民正面臨生活成本上漲及公共安全等壓力。

談及備受爭議的華埠監獄工程，布萊克曼表示，將監獄從雷克島遷入居民社區是錯誤決定，表示若當選將運用州長辦公室的影響力，終止在地方社區興建監獄、破壞社區的政策。

布萊克曼亦批評曼哈頓堵車費政策，他表示走訪華埠期間有商家向他反映，堵車費影響顧客前來消費，令生意受損，他認為其實際上是向中產階級加稅，讓民眾必須額外付費才能使用原本已由納稅人出資興建的道路。他亦將住房負擔、能源費用上漲及堅尼路(Canal St.)環境惡化等問題列為華埠居民面臨的困境。

同場出席的共和黨州檢察長候選人柯鈺潔(Saritha Komatireddy)則強調公共安全。她表示，華埠餐館及商家反映，街頭秩序混亂及地鐵安全疑慮不僅影響顧客與遊客，也令部分員工擔心夜間通勤安全，間接限制餐館營業時間。她主張州檢察長辦公室應更加集中資源打擊犯罪及詐欺。亞潮盟主席朱雅婷、共和黨州主計長參選人赫南德茲(Joseph Hernandez)、紐約同源會創會會長陳慧華亦與會。

民主黨陣營也在提前投票前夕積極造勢。霍楚23日與曼達尼一同前往布碌崙綠點(Greenpoint)及威廉斯堡(Williamsburg)一帶接觸選民，強調雙方在降低生活成本及擴大兒童托育服務上的合作。

紐約州長選舉提前投票24日首日，共和黨州長候選人布萊克曼(Bruce Blakeman)走訪布碌崙共和黨總部。(記者馬璿╱攝影)

國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)於布碌崙共和黨總部與支持者對話。(記者馬璿／攝影)

共和黨候選人華埠造勢，布萊克曼(中)承諾力阻華埠監獄。(記者劉梓祁╱攝影)

共和黨州長候選人布萊克曼(Bruce Blakeman)當日下午赴法拉盛，在華人組織支持下舉行競選活動。(記者高雲兒╱攝影)

州主計長共和黨候選人赫南德茲(左一)也到場助選。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州檢察長共和黨候選人柯鈺潔到場助選。(記者高雲兒╱攝影)

共和黨州長候選人布萊克曼(Bruce Blakeman)當日下午赴法拉盛，在華人組織支持下舉行競選活動。(記者高雲兒╱攝影)

布萊克曼隨後走訪長江超市，談及華人小商家面臨的經營壓力。(記者高雲兒╱攝影)

現場支持者不時鼓掌，並高喊布萊克曼的名字。(記者高雲兒╱攝影)