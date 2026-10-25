紐約24小時護理員 抗議州府強制執行改私人仲裁

紐約家庭護理員與反對24小時工作制的維權團體於22日在布碌崙(布魯克林)紐約州勞工廳門口集會。(記者馬璿╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約24小時家庭護理員與維權團體抗議州勞工廳改以私人仲裁處理欠薪案，批評霍楚政府拒絕執法，並持續要求立法限制過長班別。

紐約家庭護理員與反對24小時工作制的維權團體，近日在布碌崙 (布魯克林)紐約州 勞工廳門口集會。與會者指出，州勞工廳於今年1月致信指出將持續對被指控欠薪的護理公司發出「遵從令」(Order to Comply)，卻在大選前夕突然改口，改要求工人自行透過私人仲裁追討工資。維權者批評霍楚 (Kathy Hochul)政府出爾反爾，要求徹查背後原因。

華人職工會(Chinese Staff and Workers’ Association)工作人員Yueheng Zhang表示，州勞工廳今年1月曾承諾，將對Royal Care和ABI兩家非工會護理機構發出遵從令，要求業者付清欠薪。她出示一封勞工廳調查員的電郵，信中稱已接獲指示，將就Royal Care案的100多名申訴人發出遵從令，這些申訴人全數從事24小時班。然而勞工廳卻在近日通知，不再發出遵從令，工人須改走私人仲裁。

根據該案承辦人員的回覆，指出Royal Care案近期已由民事訴訟轉為強制仲裁，目前正由該廳法務辦公室審查；ABI案則仍在依據雇主提供的紀錄重新計算欠薪金額，但由於該案有數名申訴人曾參與仲裁，最終也將面臨與Royal Care案相同的問題，但並未說明是否仍會發出遵從令。

Zhang指出，遵從令是勞工廳完成調查後、命令雇主付款的最後階段，但私人仲裁則等於讓勞資雙方「自己去解決」，並非執行勞動法，與維權團體和護理員的訴求不一，「這是政府機構公然拒絕執行勞動法」。

工會護理員方面，州上訴法院6月25日駁回州勞工廳上訴，裁定其須重啟部分前工會護理員的工資盜竊仲裁案調查。Zhang說，判決至今已近四個月，工人仍未收到任何通知，Zhang並批評霍楚在全州消費者主導個人看護計畫(CDPAP)改制中，將業務交由華人策劃協會承辦，並指稱該機構曾涉及大規模欠薪。

隨著11月大選提前投票即將登場，Zhang強調，團體並未呼籲民眾投給特定候選人，但這已不只是單一選舉周期的問題，「紐約人不該年復一年被一位州長挾持。」

曾在康怡護理公司任職11年、10年期間皆為24小時護理員職位的陳雪珍也表示，因為照顧帕金森氏症的患者讓她長年精神緊繃，即使是表訂的休息時間，仍要持續關注患者需求，讓她離職後多年都未復原。她指出，護理員抗爭多年，當局卻遲遲未許諾賠償亦未按照法律判決執法，讓她無法輕易接受無明確法律文件的仲裁。

根據州法，家庭護理員值班24小時若能獲得八小時睡眠及合計三小時用餐時間，雇主可僅支付13小時工資；護理員則表示實務上幾乎不可能獲得上述休息，主張此制度構成工資盜竊。今年以來，護理員多次以集會、靜坐和絕食方式施壓，要求市議會表決由市議員馬泰(Christopher Marte)提出、禁止單次值班超過12小時的303號提案，但提案至今仍未付諸表決。

紐約家庭護理員與反對24小時工作制的維權團體於22日在布碌崙(布魯克林)紐約州勞工廳門口集會。(記者馬璿╱攝影)

州勞工廳於今年1月致信指出將持續對被指控欠薪的護理公司發出「遵從令」(Order to Comply)。(華人職工會提供)

原先州勞工廳於1月致信指出將持續發出遵從令，卻在21日回覆稱Royal Care案近期已由民事訴訟轉為強制仲裁，目前正由該廳法務辦公室審查。(華人職工會提供)