華埠團體訴監獄夜間施工 政府反駁

華埠訴市府監獄徹夜施工案，市府反駁批社區拒絕接受「命數」。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 華埠社區就新監獄夜間施工提訴求禁制令，市府則主張社區早已知情且訴訟逾期，並警告若停工將大增成本並延誤雷克島關閉。

曼哈頓華埠社區日前提訴，要求叫停新監獄長期夜間施工，市府隨即向法院提出反對，指社區團體早在一年前便知悉延長施工安排，卻直到工程實施後才提訴，超過法定期限。市府更引用原告之一李卓勳(Jan Lee)去年公開談及夜間施工是華埠「命數」(fate)的發言，反駁原告對工程安排不知情的說法，並警告若法院批准限制令，將造成每周約300萬元額外成本，進一步延誤關閉雷克島監獄(Rikers Island)。

根據法庭文件，由「堅尼路以南鄰裡聯盟」(NUBC)、「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)及多名長者組成的原告，21日提出訴訟，並申請臨時限制令(TRO)，要求法院禁止華埠城區監獄(BBJ)工程於正常工時以外施工。

市府23日提交反對文件，由市法律顧問班克斯(Steven Banks)代表市政府、懲教局(DOC)、設計與建設局(DDC)及樓宇局(DOB)等部門提出抗辯。班克斯主張原告提訴逾期，且無法證明施工將造成即時且無法彌補的損害，要求法官拒絕頒布臨時限制令。

市府指出，監獄工程延長施工時間並非今年10月才作出的新決定。早在2025年3月10日，DDC與「Tutor Perini」及「O&G Industries」組成的合資建商簽訂設計建造合約時，便已將平日第二班及周六施工列入工程安排，以加快進度。

市府還指，NUBC的三名成員早於2025年2月便查閱擬議合約，並曾於同年4月的社區會議討論相關內容。市府亦於去年10月向團體提供合約副本，今年1月22日的工程啟動說明會上，承建商再次介紹延長至午夜的施工安排，李卓勳當時亦有出席。

市府亦引用李卓勳2025年6月2日在反監獄集會上的發言。當時李卓勳提及布碌崙(布魯克林)城區監獄加快建設進度，指當地居民正承受每日長達22小時的施工干擾，隨後表示「而這就是我們的命數，各位」(And that is our fate, folks)。

市府以此主張，原告當時已預見華埠將面臨類似的施工安排，卻未及時採取法律行動。文件指出，此類訴訟按州法，一般須於政府決定成為最終且具約束力後的四個月內提出。市府認為，相關期限最遲應從今年1月工程說明會計算，而原告直到10月21日才提訴，已經逾期。

市府更在文件中批評，原告試圖將環境審查程序「武器化」(weaponize)，以阻止雷克島監獄關閉計畫，並援引2020年NUBC曾挑戰監獄選址及環境審查的舊案，指當時下級法院的禁令曾干擾工程採購程序，案件其後在上訴階段遭駁回。

針對工程成本，市府表示，若無法進行第二班施工，每周將造成約300萬元額外成本；若全面取消，監獄預計將由2032年延至2034年完工，增加約3億4000萬元開支。市府主張，這不僅影響數十億元工程合約，也將進一步推遲把在押人士從雷克島轉移至各城區監獄。

對於原告質疑加班施工許可違法，市府則援引市行政法，指出涉及公共利益的市府工程，以及因特殊工地條件或工程進度面臨重大困難的項目，均可獲准於正常工時以外施工。市府表示，華埠工地周邊緊鄰住宅及正在運作的法院設施，施工空間有限，部分鑽探及混凝土工程亦須在同一施工周期內完成，以確保結構安全。

市府同時強調，已採取多項噪音緩解措施，包括於工地周邊安裝隔音毯、為鑽探設備加裝消音裝置及設置臨時隔音屏障，並規定晚上10時後停止高噪音工程，所有施工於午夜結束。市府表示，4月原定實施的延長工時安排推遲至10月，是為回應社區疑慮及完善相關措施。

然而，雙方對訴訟時效及環境審查義務的理解存在分歧。原告指出，2019年的最終環境影響報告(FEIS)主要評估正常日間施工，僅容許偶爾延長工時，未涵蓋未來約六年持續至午夜的施工安排。原告方質疑，即使2025年合約已列入第二班施工，市府仍有責任就大幅增加的噪音和震動進行補充環境審查。

市府則主張，2025年合約已確立相關安排，今年10月核發的加班施工許可只是落實先前決定，並不重新啟動法律上的提訴期限。