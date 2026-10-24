紐約華人餐館老闆遭ICE拘留 州長伸援

社區居民已發起網上連署，呼籲釋放林典朝，讓他與家人團聚。(連署截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約上州華人餐館老闆林典朝遭ICE拘留後，妻子獨自撐店，社區與州長霍楚相繼聲援，但國土安全部指他早有遣返令。

在紐約上州蒙特莫里斯村(Mount Morris)經營中餐館逾20年的華人 業者林典朝(Dian Zhao Lin，音譯)，20日與妻子步行前往餐館途中，遭移民與海關執法局(ICE )人員拘留。妻子此後獨自維持餐館營運，熟客紛紛到店聲援，村長也出面呼籲放人。州長霍楚 (Kathy Hochul)則表示，已就此案與聯邦官員通話，將盡力協助他早日返家。

據報導，林典朝與妻子從中國移民美國，共育有六名子女，多年來在村裡經營中餐館，居民平日都稱他為「林先生」。社群媒體流傳的影片顯示，事發當天，兩名ICE執法人員將他帶上一輛車。

女兒林玉進(Yujin Lin，音譯)表示，父母當時正在上班途中，已回答執法人員的問題，也出示對方要求的身分證明。看到影片中執法人員對父親動用武力，令她與兄弟姊妹十分痛心，甚至不敢把影片拿給母親看，擔心母親看後落淚。

丈夫被帶走後，林典朝妻子仍照常開店，獨自打理夫妻倆共同經營多年的生意。不少熟客得知消息後，特地上門表達支持。目前，社區居民已發起網上連署，呼籲釋放林典朝，讓他與家人團聚。

林玉進於21日前往巴達維亞(Batavia)的拘留設施探望父親，獲准會面10分鐘。她說，父女一見面就忍不住哭泣，看到平時很少落淚的父親流淚，更令她心痛。她努力安慰父親，告訴他社區居民都在支持他，盼他能早日獲釋。

霍楚其後在社群媒體發文，表示已與國土安全部部長穆林(Markwayne Mullin)通話，討論林典朝及另一名遭ICE逮捕者German Machado的案件。她向兩人的家屬表示，自己正盡其所能，協助他們的親人返家。霍楚說，穆林願意溝通令她受到鼓舞。

對於拘留原因，國土安全部表示，林典朝於1998年非法入境美國，移民法官於1999年11月29日下令將其遣返；移民上訴委員會(BIA)其後於2023年7月26日駁回他重啟案件的申請。目前，他將繼續由ICE拘留，等待遣返。國土安全部另強調，即使持有工作許可，或有申請仍在審理中，本身並不賦予在美合法身分。

霍楚其後在社群媒體發文，表示已與國土安全部部長討論林典朝的案件。(霍楚臉書截圖)