我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特使稱美國可能最快周末攻伊朗 川普：我一無所知

MLB／世界大賽G1釀酒人3：2險勝光芒 拚隊史首冠跨出第一步

法拉盛反家暴靜默遊行 籲打破求助障礙

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
韓美家庭支持中心(KAFSC)23日在法拉盛舉行第29屆反家暴靜默遊行。(記者高...
韓美家庭支持中心(KAFSC)23日在法拉盛舉行第29屆反家暴靜默遊行。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

法拉盛第29屆反家暴靜默遊行聚集多個社區組織與民選官員，呼籲打破沉默，透過政府與社區合作，為家暴倖存者提供更安全、可近且符合文化需求的支援。

韓美家庭支持中心(KAFSC)23日在法拉盛舉行第29屆反家暴靜默遊行，聯合多個社區組織及民選官員，呼籲「打破沉默、終結暴力」。社區安全副市長法蘭索瓦(Renita Francois)及市警助理局長貝爾(Kathleen Baer)表示，應透過政府與社區合作，打破語言、文化及求助障礙，讓家暴倖存者獲得安全保障與實際支援。

法蘭索瓦表示，城市安全也包括每個人在家中及親密關係中的安全。「打破沉默」意味著讓人們能在熟悉的社區、使用自己的語言求助，不必羞愧，也不必擔心受到評判，這份責任不能只由倖存者承擔，社會應認真看待虐待，確保支援就在身邊。

她說，終結暴力需要行動，包括提供安全住所、符合文化需求的服務，以及尊重當事人選擇的支援。政府須與韓美家庭支持中心等可信賴的組織合作，讓資源真正送到有需要的人手中。

貝爾表示，社區組織協助打破語言與文化障礙，建立倖存者與案件調查人員之間的信任，是警方不可或缺的夥伴。警方需要願意提出問題、分享經驗並共同工作的社區夥伴；保護倖存者、追究施暴者責任，是市警的重要任務。

州參議員劉醇逸、州眾議員布朗斯汀(Edward Braunstein)、瑞嘉(Steven Raga)、市議員黃敏儀、克里斯南(Shekar Krishnan)、李琳達，以及市消費者與勞工保護局局長列文(Samuel Levine)與會，呼籲為受害者爭取關注、資源與支持。

韓美家庭支持中心(KAFSC)23日在法拉盛舉行第29屆反家暴靜默遊行。(記者高...
韓美家庭支持中心(KAFSC)23日在法拉盛舉行第29屆反家暴靜默遊行。(記者高雲兒╱攝影)

韓美家庭支持中心(KAFSC)23日在法拉盛舉行第29屆反家暴靜默遊行。(記者高...
韓美家庭支持中心(KAFSC)23日在法拉盛舉行第29屆反家暴靜默遊行。(記者高雲兒╱攝影)

精華 FAQ

  • 活動以「打破沉默、終結暴力」為主軸，透過靜默遊行提醒社會正視家暴問題，並呼籲讓受害者能在熟悉社區中安心求助，獲得實際保護與支持。

  • 官員指出，倖存者常受語言、文化與心理壓力影響，擔心被評判或不知向誰求助，因此需要能以自身語言溝通、並在可信賴社區中獲得協助的資源。

  • 政府與警方主張和社區組織密切合作，提供安全住所、符合文化需求的服務與尊重當事人選擇的支援，同時建立信任機制，協助追究施暴者責任。

法拉盛 眾議員 家暴

上一則

守護畢生心血與房產 紐約華人應認識「信託」

下一則

歡迎來龍餐館 餐桌寄托戰火中的和平
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

反家暴靜默遊行 23日法拉盛登場 邀社區打破沉默

反家暴靜默遊行 23日法拉盛登場 邀社區打破沉默
勵馨家暴防治博覽會 法拉盛舉辦

勵馨家暴防治博覽會 法拉盛舉辦
曼達尼出席反家暴集會 籲學生識別控制行為及早求助

曼達尼出席反家暴集會 籲學生識別控制行為及早求助
法拉盛BID晚宴聚焦商圈復甦 街頭節慶吸引逾5萬人次

法拉盛BID晚宴聚焦商圈復甦 街頭節慶吸引逾5萬人次

熱門新聞

執法人員突擊搜查位於8大道的「嘉樂老人日間活動中心」。(蘇先生提供)

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

2026-10-20 16:46
紐約市多處成人日間照護中心20日遭聯邦、州及市府執法人員聯合搜查。圖為法拉盛街頭。(美聯社資料照)

奧茲突訪法拉盛日照中心遞警告信：醫療帳單引聯邦關注

2026-10-20 15:46
圖為紐約F線地鐵。示意圖（美聯社）

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

2026-10-23 15:06
紐約州長霍楚10月20日宣布，州府與聯邦執法部門聯手打擊成人日間中心的欺詐、浪費及濫用行為，調查涉及逾100家業者。(州長辦公室提供)

紐約嚴查成人照護中心詐欺 逾百機構恐取消福利計畫

2026-10-20 17:11
Logan回憶，當時自己戴著耳機，突然聽見巨響，周圍乘客幾乎同時趴下、尋找掩護。(圖片由受訪者提供)

中城地鐵槍擊釀一死 華人學生親歷：槍擊距我不到五米

2026-10-18 17:57
美國司法部控告華為(Huawei)一案21日於布碌崙(布魯克林)聯邦法院繼續開庭。(路透資料照)

華為案續審 思科法務憶與任正非會議「他的回應太驚人」

2026-10-21 17:54

超人氣

更多 >
鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼
神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬
美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日
接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人
「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷