法拉盛反家暴靜默遊行 籲打破求助障礙

韓美家庭支持中心(KAFSC)23日在法拉盛舉行第29屆反家暴靜默遊行。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 法拉盛第29屆反家暴靜默遊行聚集多個社區組織與民選官員，呼籲打破沉默，透過政府與社區合作，為家暴倖存者提供更安全、可近且符合文化需求的支援。

韓美家庭支持中心(KAFSC)23日在法拉盛 舉行第29屆反家暴 靜默遊行，聯合多個社區組織及民選官員，呼籲「打破沉默、終結暴力」。社區安全副市長法蘭索瓦(Renita Francois)及市警助理局長貝爾(Kathleen Baer)表示，應透過政府與社區合作，打破語言、文化及求助障礙，讓家暴倖存者獲得安全保障與實際支援。

法蘭索瓦表示，城市安全也包括每個人在家中及親密關係中的安全。「打破沉默」意味著讓人們能在熟悉的社區、使用自己的語言求助，不必羞愧，也不必擔心受到評判，這份責任不能只由倖存者承擔，社會應認真看待虐待，確保支援就在身邊。

她說，終結暴力需要行動，包括提供安全住所、符合文化需求的服務，以及尊重當事人選擇的支援。政府須與韓美家庭支持中心等可信賴的組織合作，讓資源真正送到有需要的人手中。

貝爾表示，社區組織協助打破語言與文化障礙，建立倖存者與案件調查人員之間的信任，是警方不可或缺的夥伴。警方需要願意提出問題、分享經驗並共同工作的社區夥伴；保護倖存者、追究施暴者責任，是市警的重要任務。

州參議員劉醇逸、州眾議員 布朗斯汀(Edward Braunstein)、瑞嘉(Steven Raga)、市議員黃敏儀、克里斯南(Shekar Krishnan)、李琳達，以及市消費者與勞工保護局局長列文(Samuel Levine)與會，呼籲為受害者爭取關注、資源與支持。

韓美家庭支持中心(KAFSC)23日在法拉盛舉行第29屆反家暴靜默遊行。(記者高雲兒╱攝影)

韓美家庭支持中心(KAFSC)23日在法拉盛舉行第29屆反家暴靜默遊行。(記者高雲兒╱攝影)