歡迎來龍餐館 餐桌寄托戰火中的和平

由沈騰與蔣奇明主演的華語電影「歡迎來龍餐館」已於9日在北美上映，以遠赴中東謀生的華人廚師為主角，講述一間中餐館在戰火中成為平民庇護所的故事。(片方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 《歡迎來龍餐館》以中東戰火中的華人中餐館為背景，透過廚師與孩子們的故事，展現平民在亂世中尋找庇護、團聚與和平的願望。

由沈騰與蔣奇明主演的華語電影「歡迎來龍餐館」近日在北美上映，以遠赴中東謀生的華人 廚師為主角，講述一間中餐館 在戰火中成為平民庇護所的故事。導演文牧野22日接受本報採訪表示，中餐館不只是異鄉謀生的場所，也象徵對團聚與和平的期盼，串起「好好吃飯」與「好好活著」的願望。

影片故事圍繞赴中東工作的廚師徐福，以及與他打理龍餐館的馬俊生。戰火蔓延後，餐館成為人們的庇護空間。文牧野表示，故事起點並非刻意選用中餐館，而是2017年製作「我不是藥神」後期時，看到中國人在中東開餐館的報導，繼續查找後發現「這樣的人遠不止一個」。

「不是要做一個中餐館，而是想做一個普通廚師在這樣的戰爭中所經歷的一些事情。」他說，餐館從存在、繁榮，到離開主角視野，再到主角年老歸來、發現它仍然屹立，構成和平的象徵。片名也是一份邀請，希望觀眾來到這樣一個象徵和平的地方。

在文牧野看來，中餐圍桌共享的方式本身就指向團聚與和平。母親曾告訴他：「人生最重要的事不過兩件，好好吃飯，好好養孩子。」一間中餐館，恰好是這兩件事的交會點。

談到徐福與賽夫的關係，文牧野說，「這本質上是一個家庭故事」。徐福、馬俊生、賽夫與孤兒院的孩子，組成一個特殊的大家庭。徐福收賽夫為徒、教他做飯；即使自己是面對生死威脅會瑟瑟發抖的普通人，也能成為庇護孩子的「父親」。

賽夫的核心矛盾則是如何面對暴力。文牧野指出，賽夫所處的環境讓他相信，拿起槍才是保護家人的方式，「校長」等人灌輸的是當戰士、當英雄。「徐福與馬俊生給他的，是另一種選擇。雙手除了握刀持槍，也能切菜顛勺，讓自己與身邊的人吃上一頓熱飯。」

文牧野強調，徐福可以提供成為廚師的可能，但最終決定仍屬於賽夫。片末20年後重逢，徐福看見賽夫的背影而動容，不只因為對方仍活著，更因為他拿著勺子。因為「這是賽夫自己的選擇。」

據票房網站The Numbers，「歡迎來龍餐館」首周末在126家影院收得21萬4199元，截至18日累計票房為41萬3760元。除了商業院線發行，該片亦將代表中國角逐奧斯卡最佳國際影片獎。

導演文牧野在「歡迎來龍餐館」片場工作，透過普通廚師的故事描繪戰火下的生活。(片方提供)