華裔精神科醫師留任日落公園 助移民跨越語言障礙

精神科醫生陳詩妤將留在日落公園服務。(醫院提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約大學朗格尼醫療中心擴充布碌崙精神健康服務，培養並留任華裔精神科醫師陳詩妤，為日落公園及周邊移民社區提供雙語照護與危機支援。

面對移民 社區日益增加的心理健康需求，紐約大學朗格尼醫療中心(NYU Langone Health)正在擴大布碌崙(布魯克林)地區的相關服務，通過綜合精神科急診計畫，培養能夠深入社區提供照護的華裔 精神科醫師。該醫療中心的精神科住院醫師培訓計畫中，近期迎來首屆三名住院醫師畢業，包括一名華裔精神科醫生陳詩妤(Shiyu Chen，音譯)，將繼續留在日落公園 服務，希望協助華人及其他移民克服語言與文化障礙，獲得適合的照護。

根據資料，該健康中心每年提供超過16萬5000人次的心理健康服務。報告顯示，2024年近17%的亞裔美國人表示曾患有精神疾病，但害怕遭到汙名化與語言障礙等，往往使他們難以尋求心理健康方面的幫助。

醫療中心指出，陳詩妤近期完成住院醫師培訓，是首屆三名畢業生之一，她將留任家庭健康中心擔任主治精神科醫師，在日落公園和曼哈頓的社區醫療計畫中提供服務。

她表示，選擇這項培訓計畫，是因為明白服務對象的背景與掙扎，「日落公園有許多移民家庭」，希望運用自身的華人背景和中文會話能力，以雙語優勢提供精神科照護眾。

除培養社區精神科人才，紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院也於急診部旁設立面積約2700平方呎的綜合精神科急診中心，提供精神科評估、治療及觀察服務；中心設有延長觀察床位、獨立病室及安撫室。醫院同時強化流動危機應變團隊，為社區內經歷嚴重疾病人士提供評估和短期支援，並在醫院對面的Augustana 大樓設立服務據點。

面對移民社區日益增加的心理健康需求，紐約大學朗格尼醫療中心正在擴大布碌崙移民地區的相關服務。(醫療中心提供)