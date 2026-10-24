我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特使稱美國可能最快周末攻伊朗 川普：我一無所知

MLB／世界大賽G1釀酒人3：2險勝光芒 拚隊史首冠跨出第一步

亞裔婦女聯合總會慶祝十周年 凝聚女性力量

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國亞裔婦女聯合總會近日在紐約舉行成立十周年慶典暨「美國亞裔女性力量論壇」。(主...
美國亞裔婦女聯合總會近日在紐約舉行成立十周年慶典暨「美國亞裔女性力量論壇」。(主辦方提供)

AI摘要

文章摘要整理：

美國亞裔婦女聯合總會在紐約慶祝成立10周年，並舉辦女性力量論壇，邀集各界探討亞裔女性創業、發展與社會參與，強調交流合作與資源整合。

美國亞裔婦女聯合總會近日在紐約舉行成立十周年慶典暨「美國亞裔女性力量論壇」，邀集社區、工商及業界代表，共同探討亞裔女性創業、職涯發展及社會參與等議題。總會主席何明明、州眾議員金兌錫(Ron Kim)等出席致詞，前州眾議員楊愛倫發表主旨演講。

此次論壇以「女性力量」為主題，旨在搭建跨行業、跨領域的交流平台，關注亞裔女性在美國社會發展中的機遇與挑戰，推動女性之間的經驗分享、資源對接與合作發展。

論壇結合紐約亞裔女性在金融保險、房地產、健康養生、美業、法律、教育等領域的實際發展情況，探討女性創業者如何在市場競爭、經營成本上升及行業轉型的背景下，打造差異化品牌、拓展客戶資源、提升經營能力，並積極探索數位化、創新化的發展路徑。

總會主席何明明表示，總會自成立以來，持續團結亞裔女性，積極開展社區服務、文化交流、女性賦能及公益活動，為促進亞裔女性之間的聯繫與合作搭建平台。成立十周年既是對過去發展歷程的回顧，也是邁向新階段的重要契機。未來將繼續凝聚亞裔女性力量，推動跨行業交流與資源整合，鼓勵更多女性參與社會事務、發展事業、實現自我價值，共同為建設更加多元、包容、充滿活力的社區貢獻力量。

與會嘉賓表示，女性力量不僅體現在個人事業的成長，更體現在對家庭、社區和社會的責任擔當。透過加強交流與合作，能夠幫助更多女性拓展發展空間，提升專業能力與社會影響力，在創業創新、公益服務及社區建設中發揮更加積極的作用。

精華 FAQ

  • 此次活動以「女性力量」為核心主題，透過慶典與論壇形式，聚焦亞裔女性在美國社會中的發展機會、挑戰與合作空間，鼓勵跨行業交流。

  • 論壇討論亞裔女性在金融保險、房地產、健康養生、美業、法律與教育等領域的發展，並分析創業者如何面對競爭、成本上升與轉型壓力。

  • 總會表示未來將繼續凝聚亞裔女性力量，推動跨行業交流與資源整合，鼓勵更多女性參與社會事務、發展事業，並在公益與社區建設中發揮更大作用。

亞裔 眾議員

上一則

歡迎來龍餐館 餐桌寄托戰火中的和平

下一則

長者租金凍漲年收門檻 擬放寬至7.5萬
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

美東深圳總商會暨聯誼會十週年慶典晚會隆重舉行

美東深圳總商會暨聯誼會十週年慶典晚會隆重舉行
賓州華人僑團聯盟舉行慶祝中華人民共和國成立77週年國慶宴會

賓州華人僑團聯盟舉行慶祝中華人民共和國成立77週年國慶宴會
世界亞裔小姐選美比賽全球總決賽暨金鑽獎頒獎盛典將於12月20盛大舉行

世界亞裔小姐選美比賽全球總決賽暨金鑽獎頒獎盛典將於12月20盛大舉行
中美友好慶典登場 五星旗飄揚芝市戴利廣場

中美友好慶典登場 五星旗飄揚芝市戴利廣場

熱門新聞

執法人員突擊搜查位於8大道的「嘉樂老人日間活動中心」。(蘇先生提供)

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

2026-10-20 16:46
紐約市多處成人日間照護中心20日遭聯邦、州及市府執法人員聯合搜查。圖為法拉盛街頭。(美聯社資料照)

奧茲突訪法拉盛日照中心遞警告信：醫療帳單引聯邦關注

2026-10-20 15:46
圖為紐約F線地鐵。示意圖（美聯社）

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

2026-10-23 15:06
紐約州長霍楚10月20日宣布，州府與聯邦執法部門聯手打擊成人日間中心的欺詐、浪費及濫用行為，調查涉及逾100家業者。(州長辦公室提供)

紐約嚴查成人照護中心詐欺 逾百機構恐取消福利計畫

2026-10-20 17:11
Logan回憶，當時自己戴著耳機，突然聽見巨響，周圍乘客幾乎同時趴下、尋找掩護。(圖片由受訪者提供)

中城地鐵槍擊釀一死 華人學生親歷：槍擊距我不到五米

2026-10-18 17:57
美國司法部控告華為(Huawei)一案21日於布碌崙(布魯克林)聯邦法院繼續開庭。(路透資料照)

華為案續審 思科法務憶與任正非會議「他的回應太驚人」

2026-10-21 17:54

超人氣

更多 >
鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼
神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬
美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日
接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人
「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷