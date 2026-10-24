亞裔婦女聯合總會慶祝十周年 凝聚女性力量

美國亞裔婦女聯合總會近日在紐約舉行成立十周年慶典暨「美國亞裔女性力量論壇」。(主辦方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 美國亞裔婦女聯合總會在紐約慶祝成立10周年，並舉辦女性力量論壇，邀集各界探討亞裔女性創業、發展與社會參與，強調交流合作與資源整合。

美國亞裔 婦女聯合總會近日在紐約舉行成立十周年慶典暨「美國亞裔女性力量論壇」，邀集社區、工商及業界代表，共同探討亞裔女性創業、職涯發展及社會參與等議題。總會主席何明明、州眾議員 金兌錫(Ron Kim)等出席致詞，前州眾議員楊愛倫發表主旨演講。

此次論壇以「女性力量」為主題，旨在搭建跨行業、跨領域的交流平台，關注亞裔女性在美國社會發展中的機遇與挑戰，推動女性之間的經驗分享、資源對接與合作發展。

論壇結合紐約亞裔女性在金融保險、房地產、健康養生、美業、法律、教育等領域的實際發展情況，探討女性創業者如何在市場競爭、經營成本上升及行業轉型的背景下，打造差異化品牌、拓展客戶資源、提升經營能力，並積極探索數位化、創新化的發展路徑。

總會主席何明明表示，總會自成立以來，持續團結亞裔女性，積極開展社區服務、文化交流、女性賦能及公益活動，為促進亞裔女性之間的聯繫與合作搭建平台。成立十周年既是對過去發展歷程的回顧，也是邁向新階段的重要契機。未來將繼續凝聚亞裔女性力量，推動跨行業交流與資源整合，鼓勵更多女性參與社會事務、發展事業、實現自我價值，共同為建設更加多元、包容、充滿活力的社區貢獻力量。

與會嘉賓表示，女性力量不僅體現在個人事業的成長，更體現在對家庭、社區和社會的責任擔當。透過加強交流與合作，能夠幫助更多女性拓展發展空間，提升專業能力與社會影響力，在創業創新、公益服務及社區建設中發揮更加積極的作用。