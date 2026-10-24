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李翊雲紐約談新作 以音樂探問生命與失落

記者曹馨元╱紐約報導
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華裔作家李翊雲(右)在紐約公共圖書館與小說家Jennifer Egan對談，分享...
華裔作家李翊雲(右)在紐約公共圖書館與小說家Jennifer Egan對談，分享新作「Music Against the Night」的創作歷程。(圖片截自NYPL Live)

AI摘要

文章摘要整理：

李翊雲在NYPL談新作《逆夜之樂》，以音樂、失落與友誼為線索，回望創作難題、喪子之痛與持續書寫的力量。

「音樂之所以美妙，正因為它沒有語言」。華裔作家李翊雲近日在紐約公共圖書館(NYPL)與小說家Jennifer Egan對談，分享新作「逆夜之樂(Music Against the Night，暫譯)」的創作歷程，坦言音樂是她寫過最難的題材之一。

李翊雲畢業於北京大學，1996年赴美攻讀免疫學，後轉向英文創作，現任普林斯頓大學創意寫作教授。從短篇集「千年敬祈」到小說「鵝之書」，她的作品常觸及孤獨、失落與人如何繼續生活。

她也曾公開書寫自己的心理困境及自殺未遂經歷，並先後承受兩名兒子自殺離世的悲痛。今年獲普立茲獎的回憶錄「萬物自然生長(Things in Nature Merely Grow)」，便記錄了她如何面對喪子之痛，在失落中思考語言與生活的延續。

新書本月稍早出版，是「夜曲三部曲」首部，圍繞夜曲先驅、愛爾蘭作曲家費爾德(John Field)，以及日後成為其妻子的鋼琴家Adelaide Percheron，重構兩人的成長與藝術追求，探問天賦、名聲及成功背後的代價。

李翊雲形容，音樂是最難處理的題材之一，因為它的美妙恰在於不需要語言。為貼近人物，她拿著寫作計畫說服一位原本不收成年學生的鋼琴老師授課，兩人後來追溯師承，竟發現老師的音樂傳承可一路追至費爾德。

如今在家時，她每天練琴30至45分鐘，並坦然接受自己彈得不夠好，「做一件你很喜歡、卻做不好的事，是健康的」。這份持續投入，也呼應李翊雲對寫作的理解。她說，每本書、每次練習，都是為生命留下時間的印記。

談及獎項，李翊雲說，寫作像把訊息放進瓶子、投入海中，獲獎意味有人收到了，但若只為外界肯定而寫，會是痛苦的人生。她更重視不斷超越自己的追求。

這份追求也離不開友誼。新書獻給已故作家Edmund White，李翊雲說，兩人在疫情期間每天傍晚5時讀書、談書，她亦在共讀中遇見費爾德的故事。如今到了5時，她仍常播放好友最愛的布拉姆斯間奏曲，在音樂中想念這位文學知己。

精華 FAQ

  • 她在紐約公共圖書館與Jennifer Egan對談，介紹新作《逆夜之樂》，作品以音樂為核心，透過作曲家費爾德及其妻子的故事，探問生命、失落與藝術追求。

  • 李翊雲認為音樂之所以美妙，正因它不需要語言，因此很難用文字完整捕捉。為貼近人物，她甚至去向鋼琴老師學琴，從實作中理解音樂世界。

  • 報導提到她曾面對心理困境與兩名兒子離世的悲痛，並在回憶錄中書寫喪子之痛。她以每天練琴和持續寫作回應失落，強調作品與練習都是生命的印記。

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