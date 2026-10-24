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金融區162套可負擔住房開放抽籤

記者范航瑜╱紐約報導
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曼哈頓金融區州長道(Gouverneur Lane)一號住宅項目效果圖。該項目推...
曼哈頓金融區州長道(Gouverneur Lane)一號住宅項目效果圖。該項目推出162套可負擔住房供民眾申請，最低月租1056元。(取自NYC Housing Connect)

AI摘要

文章摘要整理：

曼哈頓金融區一處辦公樓改建住宅項目開放162套可負擔住房抽籤，租金依戶型與收入分級，申請需透過Housing Connect於11月17日前完成。

曼哈頓靠近華埠一處辦公樓改建住宅項目日前開放可負擔住房抽籤，推出162套統倉、一房及兩房單位，其中33套一房單位月租1056元。申請截止日期為11月17日，有意者可透過市府Housing Connect網站申請。

該項目位於金融區州長道(Gouverneur Lane)一號，計畫將一棟26層辦公樓改建為住宅，預計2027年完工，提供647套住宅。抽籤單位面向收入介於地區收入中位數(AMI)40%至100%的家庭。

租金最低的33套一房單位，供一至三人家庭申請，家庭年收入範圍為4萬526元至6萬1080元。另有20套一房單位月租2234元，對應家庭年收入為8萬915元至12萬2160元；20套兩房單位月租2664元，供二至五人家庭申請，年收入範圍為9萬7063元至14萬6560元。

其餘單位包括83套月租2643元的統倉，供一至二人家庭申請，年收入範圍為9萬4423元至13萬5700元；以及六套月租2823元的一房單位，供一至三人家庭申請，年收入範圍為10萬1109元至15萬2700元。

有意申請者可登入Housing Connect項目頁面⁠，查閱各家庭人數對應的收入門檻、資產限制及申請方式，並於11月17日(周二)前完成申請。

精華 FAQ

  • 項目位於曼哈頓金融區州長道1號，這次開放抽籤的可負擔住房共162套，包含統倉、一房及兩房單位，供符合收入條件的家庭申請。

  • 最低租金為33套一房單位，每月1056元，開放給1至3人家庭申請，對應家庭年收入範圍為4萬526元至6萬1080元。

  • 抽籤單位面向AMI 40%至100%的家庭，不同房型有各自收入門檻與資產限制，申請者須透過Housing Connect提交，截止日期是11月17日。

租金 華埠 曼哈頓

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