華埠31日慶萬聖節 邀民眾盛裝參與

華埠萬聖節慶典31日登場，活動擴至勿街、免費討糖賞表演。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 華埠年度萬聖節嘉年華31日將在勿街登場，活動擴大並結合雜技、變臉、親子工作坊與商家攤位，成為市府無車街道慶祝活動之一。

華埠商業改進區(Chinatown BID)及華埠共同發展機構(Chinatown Partnership)23日在曼哈頓華埠宣布，年度萬聖節 慶典「華埠萬聖節街頭討糖嘉年華」(Chinatown Trick-or-Streets)將於31日(周六)登場。今年活動規模擴大，場地由往年的披露街(Pell St.)擴展至勿街(Mott St.)，除免費派發糖果外，還將安排雜技遊行、川劇變臉、京劇、面部彩繪及多項親子 活動，邀請民眾盛裝參與。

活動免費，將於31日下午3時至7時，在勿街介乎堅尼路(Canal St.)與擺也街(Bayard St.)之間的路段舉行。娛樂表演將由劉麗娜藝術團(Lina Liu Artist Group)帶來雜技、變臉、彩帶舞及京劇等傳統藝術演出，並組成表演遊行隊伍。現場亦將由DJ Charlie Won播放音樂，Champions Martial Arts Chinatown安排武術示範及互動。

親子活動方面，Silly Cheeks將提供面部彩繪及氣球造型服務，紐約新苗文藝中心則安排南瓜燈籠繪畫及萬聖節主題燈籠製作工作坊。Hard Proof Studio將設置拍照亭。

多家華埠商家亦將共同響應，包括金門超市(New Kam Man)、Yaya Tea、Wok Wok及寶榮行等。紐約長老會醫院也將提供手環製作活動，其他機構則將準備美術用品、糖果及面部彩繪活動。華人進步會、美華協會(OCA)及華埠人力中心等機構也將設攤。

該活動也是市府萬聖節街道慶祝活動的一部分。市交通局此前宣布，10月將在全市五區開放創紀錄的160處無車街道及廣場，華埠勿街亦列入官方活動名單。