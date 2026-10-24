長者租金凍漲年收門檻 擬放寬至7.5萬

市議會22日通過法案，擬將長者及殘障租客凍租計畫的收入上限提高至7萬5000元。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市議會通過法案，擬將SCRIE與DRIE年收入門檻由5萬元放寬至7.5萬，並追溯至2026年7月1日，但仍待市長簽署且須符合其他資格。

紐約市 議會近日通過法案，擬將長者免加租計畫(SCRIE)及殘障人士免加租計畫(DRIE)的家庭年收入上限，由5萬元提高至7萬5000元，增幅達五成，以讓更多租客 有機會獲得凍租保障。法案訂明追溯至今年7月1日，但目前仍待市長簽署。

這項編號Int.978-B的法案由市議員路易斯(Farah Louis)提出，聯署者包括莊文怡、馬泰(Chris Marte)及愛波斯坦(Harvey Epstein)等。除提高收入門檻，法案亦調整計算家庭收入的定義，與紐約州相關法律一致。

SCRIE及DRIE旨在協助符合資格的長者與殘障租客，減輕合法加租帶來的負擔。租客獲批後，按核定的凍結租金 付款；業主則透過物業稅抵免，補回獲豁免的加租差額。收入符合門檻，亦不等於自動取得凍租資格。SCRIE涉及年滿62歲的合資格家庭；DRIE則須符合指定殘障福利等要求。申請人仍須符合住宅類別及租金負擔等條件，一般而言，租金須超過家庭收入三分之一，或合法加租後將超過該比例。

對過去因家庭收入略高於5萬元而未能申請的租客而言，提高上限可能重新打開申請途徑。法案規定，成法後立即生效，並追溯視為自2026年7月1日起有效；但這項條文並不等於所有新合資格租客均可自動領回7月以來支付的加租。曾因收入超標遭拒者是否須重新申請、個別家庭的凍租起算日，以及已付租金如何調整，仍須由市府釐清。

截至23日，市議會法案資料庫列明法案已送交市長曼達尼(Zohran Mamdani)簽署。有意申請的居民可透過市府凍租網站nyc.gov/rentfreeze查詢，或致電311了解所需文件；現有受惠者亦應留意續期通知。