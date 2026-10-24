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莊文怡質詢：遊民所包商涉違規 仍獲准施工

記者馬璿╱紐約報導
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莊文怡並表示，社區多次拍到工人施工時未戴安全帽。(記者馬璿╱攝影)
莊文怡並表示，社區多次拍到工人施工時未戴安全帽。(記者馬璿╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

莊文怡在市議會質詢布碌崙遊民所工地屢傳違規卻仍獲准施工，並指出石棉、噪音與防洪設計疑點，要求DOB與DEP徹查。

紐約市議會住房和建築委員會近日召開聽證會，市議員莊文怡布碌崙(布魯克林)班森賀86街2501號擬建遊民所項目，質詢樓宇局(DOB)局長蒂加尼(Ahmed Tigani)及第一副局長沙馬什(Yegal Shamash)等官員，追問開發商桑杜(Tejpal Sandhu)及其承包商屢傳違規，為何仍能取得施工許可。DOB官員坦承，即使社區握有照片證據，正式記錄違規，通常仍須檢查員親自到場確認。

莊文怡指出，該處自2022年提交申請以來，社區持續反映安全隱患。開發商今年3月開始拆除工程，相關文件聲稱場地不含石棉，後續卻發現文件有問題。

沙馬什證實，環境保護局(DEP)審查後發現虛假文件，下令停工。DOB亦配合執行，須取得相關檢查文件，才會考慮解除停工令。

莊文怡表示，她也質疑開發商在停工令發出前已拆除數周，可能危及周邊居民。她還指出，項目位於洪水風險區，但獲批圖紙未反映抬高建築的需要，一樓設計或不符防洪規定。蒂加尼表示，DOB正重新核查，本周內將回覆審批是否有所遺漏。

對於開發商屢次違規仍能反覆取得許可，蒂加尼解釋，許可撤銷可能源於資料不完整或保險失效等，業主恢復合規後仍可申請恢復。

莊文怡並表示，社區多次拍到工人未戴安全帽，以及清晨5時至6時、晚上9時甚至周日施工，透過311舉報卻未見跟進，法官也已裁定工地對工人不安全，駁回開發商的復工請求。蒂加尼承認，記錄違規通常需要檢查員到場，但DOB可與議員辦公室協調，針對違規頻繁時段安排巡查。

莊文怡批評，若執法過度依賴檢察員目擊，社區即使握有照片、影片及投訴紀錄，仍難促成及時處理。她當場遞交致DOB及DEP的信件與證據，涵蓋涉嫌造假的石棉報告、噪音違規及防洪設計等問題，要求當局全面調查；其辦公室也已於16日再度致函樓宇局。

紐約市議會住房和建築委員會21日召開聽證會，市議員莊文怡就布碌崙(布魯克林)班森...
紐約市議會住房和建築委員會21日召開聽證會，市議員莊文怡就布碌崙(布魯克林)班森賀86街2501號擬建遊民所項目質詢樓宇局官員。(莊文怡辦公室提供)

精華 FAQ

  • 她聚焦開發商與承包商屢傳違規仍獲施工許可，並質疑石棉報告造假、夜間與清晨施工、未戴安全帽，以及311投訴未見及時處理等問題。

  • DOB官員表示，DEP審查後已認定文件有虛假內容並下令停工，DOB也配合執行；若要解除停工，仍需取得相關檢查文件並完成合規程序。

  • 莊文怡指出工地位於洪水風險區，獲批圖紙疑未反映抬高建築需求，且一樓設計恐不符防洪規定；她已向DOB與DEP提交證據，要求全面調查。

遊民 莊文怡 布碌崙

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