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提前投票開跑 華人社區選戰熱

記者馬璿╱紐約報導
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11月3日紐約州大選，提前投票將於10月24日開跑，本次南布碌崙華社選區將成為一...
11月3日紐約州大選，提前投票將於10月24日開跑，本次南布碌崙華社選區將成為一大看點。圖為班森賀一處貼滿標語的外牆。(記者馬璿╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州提前投票啟動後，華人聚居的布碌崙多個選區戰況升溫，華裔或與華社密切相關候選人正面交鋒，州長與州檢察長選戰也持續牽動全局。

紐約州普選提前投票24日開跑，持續至11月1日(周日)，正式投票日為11月3日(周二)。對於華人選民，值得關注的除州長、州檢察長選戰外，南布碌崙(布魯克林)華裔聚居的州參議會第17選區、州眾議會第47、49選區，都有華裔或與華社關係密切的參選人對決。

州參議會第17選區涵蓋日落公園、班森賀等華人聚居區，亞裔人口約占44%。此次選舉，共和黨籍現任陳學理將迎戰曾任州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長的民主黨人賀立寧。儘管民主黨登記選民占57.6%，但在2024年總統大選中，共和黨得票率卻領先14.5個百分點。這場選戰將檢驗民主黨的選民登記優勢，能否真正轉化為選票支持。

自1996年起當選的州眾議會47選區現任民主黨人寇頓，將迎戰第20學區委員會副主席科托內(John Ricottone)。兩人皆批評保釋改革、反對小班制，差別在於寇頓主張「修法限縮」，里科托尼則傾向「全面廢除」。該區2024年總統大選，亦偏向共和黨23.5個百分點，選戰也將檢驗已獲亞潮盟背書的寇頓的個人經營，能否抵銷選區右傾。

2022年，共和黨鄭永佳以約4個百分點差距勝選49選區州眾議員，民主黨此次派出該選區領袖謝曉瓊(Joyce Xie)。鄭永佳主張善用雷克島監獄、保障特殊高中入學考試，並將有成癮或精神問題者移至遠離社區的治療設施。謝曉瓊則以「更清潔、更安全的社區」為號召，主張維護移民權益、優質教育、長者醫療與社會服務、支持小商業。布碌崙民主黨內部權力鬥爭能否影響動員，恐為此戰變數之一。

在州長選戰部分，10月初民調顯示，民主黨州長霍楚(Kathy Hochul)以53%對42%領先共和黨籍納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)，霍楚在紐約市占優，布萊克曼則在上州及獨立選民中領先。州檢察長選戰，錫耶納(Siena)9月民調顯示，民主黨州檢察長詹樂霞(Letitia James)以52%對39%領先前聯邦檢察官柯鈺潔(Saritha Komatireddy)，差距較8月略縮，但柯鈺潔的選民認知度，將成為一大考驗。

精華 FAQ

  • 紐約州普選提前投票自10月24日開始，持續到11月1日周日，正式投票日則是11月3日周二，選民可在這段期間先行完成投票。

  • 內文指出，南布碌崙華人聚居的州參議會第17選區，以及州眾議會第47、49選區最受關注，因為這些選區都有華裔或與華社關係密切的候選人對決。

  • 州長選戰中，霍楚以53%對42%領先布萊克曼，優勢主要來自紐約市；州檢察長選戰則是詹樂霞以52%對39%領先柯鈺潔，但後者選民認知度仍待提升。

投票 寇頓 眾議員

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