陳茱莉再戰納蘇郡議員 聚焦民生
納蘇郡第9選區民主黨參選人陳茱莉再戰現任議員，主打民生、公共安全與教育，並希望透過多族裔諮詢機制，爭取亞裔社群在地方政府更多發聲機會。
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納蘇郡第9選區民主黨參選人陳茱莉再戰現任議員，主打民生、公共安全與教育，並希望透過多族裔諮詢機制，爭取亞裔社群在地方政府更多發聲機會。
長島納蘇郡議會第九選區民主黨參選人陳茱莉(Juleigh Chin)，今年再度挑戰共和黨籍現任議員史特勞斯(Scott Strauss)。她近日接受華文媒體電話聯訪時表示，經過去年選戰，更了解選區居民對物價、公共安全及政府服務的關切，希望憑藉多年社區工作經驗改善郡府服務，也讓逐漸增加的亞裔人口在地方政府有更多發聲機會。
陳茱莉是韓裔，出生於賓州匹茲堡，父母均從韓國移民美國。她1994年搬到紐約，先後住過法拉盛、貝賽及道格拉斯頓，2005年定居長島。她曾擔任家長教師協會(PTA)主席，2013年起擔任賀瑞克(Herricks)學區教育委員，歷任主席及副主席，目前在North Shore University Hospital從事社區服務工作。
去年她首次參選第九選區議員，以約1700票之差落敗。她坦言，當時較熟悉賀瑞克學區，但第九選區範圍更廣，涵蓋多個學區，因此過去一年不斷走訪各地。今年紐約州地方選舉改在偶數年舉行，納蘇郡議員選舉也因此連續兩年登場。她認為，與州長等其他公職選舉同年舉行，有望提高選民投票意願。
第九選區涵蓋新海德公園(New Hyde Park)、米尼奧拉(Mineola)、花園城市公園(Garden City Park)及賀瑞克等地，亞裔選民約占三分之一，包括華裔、印度裔、韓裔及巴基斯坦裔等。
陳茱莉指出，各亞裔族群雖有不同的語言及文化背景，但在教育、住房及生活開支方面，也有許多共同的關切。她今年在競選團隊中成立華人、亞裔、印度裔及穆斯林等社區諮詢小組，希望聽取各族群的意見，若順利當選，也計畫繼續保留這些管道。
談及民生問題，她表示，過去一年走訪選區時，最常聽到居民抱怨食品、汽油及房屋稅負擔愈來愈重。她也批評郡府對道路淹水、路面坑洞等問題改善不足，認為地方政府應將更多資源用於維護公共設施。她舉Christopher Morley Park為例，指出園內公共游泳池因設施老舊而關閉，至今仍未重新開放。
公共安全方面，陳茱莉質疑郡府在警員及緊急服務人員退休後，未及時補足人力。她主張檢視警力、911接線員及社會服務人員的配置，並加強警方與社區之間的聯繫。
對於移民執法，她表示，不贊成郡府投入過多地方資源協助聯邦移民及海關執法局(ICE)，認為應優先處理郡內的公共服務問題，同時確保執法人員在執行職務時尊重當事人的基本權利。
教育也是她關心的議題之一。她主張爭取更多州府教育經費，減輕居民的稅務負擔，並持續推動青年實習計畫，讓高中生及大學生有機會接觸政府運作、社區服務及公共事務。
她表示經過去年選戰後，更了解選區居民對物價、公共安全與政府服務的關切，因此希望以社區工作經驗改善郡府服務，並讓亞裔居民在地方政治中有更多代表性。 陳茱莉把食品、汽油與房屋稅負擔，還有道路淹水、坑洞修補與公共設施維護列為重點，並批評郡府對 Christopher Morley Park 游泳池老舊停用等問題改善不足。 她在團隊中設立華人、亞裔、印度裔及穆斯林諮詢小組，持續蒐集意見；同時主張增加州府教育經費、推動青年實習計畫，讓學生接觸政府運作與公共事務。
精華 FAQ
她表示經過去年選戰後，更了解選區居民對物價、公共安全與政府服務的關切，因此希望以社區工作經驗改善郡府服務，並讓亞裔居民在地方政治中有更多代表性。
陳茱莉把食品、汽油與房屋稅負擔，還有道路淹水、坑洞修補與公共設施維護列為重點，並批評郡府對 Christopher Morley Park 游泳池老舊停用等問題改善不足。
她在團隊中設立華人、亞裔、印度裔及穆斯林諮詢小組，持續蒐集意見；同時主張增加州府教育經費、推動青年實習計畫，讓學生接觸政府運作與公共事務。
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