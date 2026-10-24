陳茱莉再戰納蘇郡議員 聚焦民生

長島納蘇郡議會第九選區民主黨候選人陳茱莉(Juleigh Chin，前排中)與競選團隊及支持者合影。她今年再度挑戰共和黨籍現任議員史特勞斯(Scott Strauss)，盼改善地方公共服務，並提高亞裔社區的政治參與。(陳茱莉提供)

AI摘要 文章摘要整理： 納蘇郡第9選區民主黨參選人陳茱莉再戰現任議員，主打民生、公共安全與教育，並希望透過多族裔諮詢機制，爭取亞裔社群在地方政府更多發聲機會。

長島納蘇郡議會第九選區民主黨 參選人陳茱莉(Juleigh Chin)，今年再度挑戰共和黨籍現任議員史特勞斯(Scott Strauss)。她近日接受華文媒體電話聯訪時表示，經過去年選戰，更了解選區居民對物價、公共安全及政府服務的關切，希望憑藉多年社區工作經驗改善郡府服務，也讓逐漸增加的亞裔 人口在地方政府有更多發聲機會。

陳茱莉是韓裔，出生於賓州匹茲堡，父母均從韓國移民美國。她1994年搬到紐約，先後住過法拉盛 、貝賽及道格拉斯頓，2005年定居長島。她曾擔任家長教師協會(PTA)主席，2013年起擔任賀瑞克(Herricks)學區教育委員，歷任主席及副主席，目前在North Shore University Hospital從事社區服務工作。

去年她首次參選第九選區議員，以約1700票之差落敗。她坦言，當時較熟悉賀瑞克學區，但第九選區範圍更廣，涵蓋多個學區，因此過去一年不斷走訪各地。今年紐約州地方選舉改在偶數年舉行，納蘇郡議員選舉也因此連續兩年登場。她認為，與州長等其他公職選舉同年舉行，有望提高選民投票意願。

第九選區涵蓋新海德公園(New Hyde Park)、米尼奧拉(Mineola)、花園城市公園(Garden City Park)及賀瑞克等地，亞裔選民約占三分之一，包括華裔、印度裔、韓裔及巴基斯坦裔等。

陳茱莉指出，各亞裔族群雖有不同的語言及文化背景，但在教育、住房及生活開支方面，也有許多共同的關切。她今年在競選團隊中成立華人、亞裔、印度裔及穆斯林等社區諮詢小組，希望聽取各族群的意見，若順利當選，也計畫繼續保留這些管道。

談及民生問題，她表示，過去一年走訪選區時，最常聽到居民抱怨食品、汽油及房屋稅負擔愈來愈重。她也批評郡府對道路淹水、路面坑洞等問題改善不足，認為地方政府應將更多資源用於維護公共設施。她舉Christopher Morley Park為例，指出園內公共游泳池因設施老舊而關閉，至今仍未重新開放。

公共安全方面，陳茱莉質疑郡府在警員及緊急服務人員退休後，未及時補足人力。她主張檢視警力、911接線員及社會服務人員的配置，並加強警方與社區之間的聯繫。

對於移民執法，她表示，不贊成郡府投入過多地方資源協助聯邦移民及海關執法局(ICE)，認為應優先處理郡內的公共服務問題，同時確保執法人員在執行職務時尊重當事人的基本權利。

教育也是她關心的議題之一。她主張爭取更多州府教育經費，減輕居民的稅務負擔，並持續推動青年實習計畫，讓高中生及大學生有機會接觸政府運作、社區服務及公共事務。

納蘇郡議會第九選區民主黨候選人陳茱莉，曾任賀瑞克(Herricks)學區教育委員會主席，今年再次參選郡議員，主打生活成本、公共安全及基礎設施改善等議題。(陳茱莉提供)