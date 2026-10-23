中城地鐵槍殺案 17歲少年自首

一名17歲少年因涉嫌與上周六曼哈頓中城地鐵站槍殺案有關，22日中午自首後被捕，被控謀殺、非法持有上膛槍械及武器罪。(圖／受訪者提供)

紐約市警22日表示，一名17歲少年因涉嫌與曼哈頓 中城地鐵 站槍殺案有關，當日中午自首後被捕，被控謀殺、非法持有上膛槍械及武器罪。警方尚未公布其姓名。

少年於22日中午左右投案，警方於12時25分在中城北分局將其逮捕。死者為26歲布朗士 居民羅德里格斯(Darrel Rodriguez)，他於17日(周六)中午在西53街交七大道站的北向E線月台胸部中一槍，送往醫院後不治。

警方此前表示，兩名男子的爭執從月台延續至列車，隨後又回到月台，其中一人掏槍射擊。目前尚不清楚死者與槍手是否相識。接受本報採訪的華人目擊者Logan回憶，第一聲槍響後，周圍乘客紛紛蹲下尋找掩護；他正想抬頭看清情況，又聽見第二聲槍響，趕緊低頭躲避，隨後透過敞開的車門看見一名男子倒地。

這起命案距另一宗地鐵致命襲擊不足三周。市警捷運局數據顯示，今年截至10月18日，地鐵系統發生七宗謀殺案，高於去年同期的四宗；槍擊受害人由兩人增至五人，重罪襲擊則由480宗增至535宗，增加約11.5%。最新數據已包括羅德里格斯命案。