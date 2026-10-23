我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加亞凱迪亞一名少女 遭曾約會男子闖入住宅槍殺

外派鳳凰城不只有工作 台灣人揭生活實況及周末日常

中城地鐵槍殺案 17歲少年自首

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名17歲少年因涉嫌與上周六曼哈頓中城地鐵站槍殺案有關，22日中午自首後被捕，被...
一名17歲少年因涉嫌與上周六曼哈頓中城地鐵站槍殺案有關，22日中午自首後被捕，被控謀殺、非法持有上膛槍械及武器罪。(圖／受訪者提供)

紐約市警22日表示，一名17歲少年因涉嫌與曼哈頓中城地鐵站槍殺案有關，當日中午自首後被捕，被控謀殺、非法持有上膛槍械及武器罪。警方尚未公布其姓名。

少年於22日中午左右投案，警方於12時25分在中城北分局將其逮捕。死者為26歲布朗士居民羅德里格斯(Darrel Rodriguez)，他於17日(周六)中午在西53街交七大道站的北向E線月台胸部中一槍，送往醫院後不治。

警方此前表示，兩名男子的爭執從月台延續至列車，隨後又回到月台，其中一人掏槍射擊。目前尚不清楚死者與槍手是否相識。接受本報採訪的華人目擊者Logan回憶，第一聲槍響後，周圍乘客紛紛蹲下尋找掩護；他正想抬頭看清情況，又聽見第二聲槍響，趕緊低頭躲避，隨後透過敞開的車門看見一名男子倒地。

這起命案距另一宗地鐵致命襲擊不足三周。市警捷運局數據顯示，今年截至10月18日，地鐵系統發生七宗謀殺案，高於去年同期的四宗；槍擊受害人由兩人增至五人，重罪襲擊則由480宗增至535宗，增加約11.5%。最新數據已包括羅德里格斯命案。

地鐵 曼哈頓 布朗士

上一則

MTA暫停公車查票執法 檢討通報程序

下一則

華埠團體向高等法院提訴 要求停止新監獄夜間施工
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

曼哈頓中城地鐵槍殺案17歲少年自首 被控謀殺及武器罪

曼哈頓中城地鐵槍殺案17歲少年自首 被控謀殺及武器罪
中城地鐵槍擊釀一死 華人學生親歷：槍擊距我不到五米

中城地鐵槍擊釀一死 華人學生親歷：槍擊距我不到五米
中城地鐵月台槍響 一人胸部中彈不治 警緝蒙面男

中城地鐵月台槍響 一人胸部中彈不治 警緝蒙面男
曼哈頓中城地鐵爆槍擊 男子胸部中彈亡 嫌犯蒙面逃逸

曼哈頓中城地鐵爆槍擊 男子胸部中彈亡 嫌犯蒙面逃逸

熱門新聞

執法人員突擊搜查位於8大道的「嘉樂老人日間活動中心」。(蘇先生提供)

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

2026-10-20 16:46
紐約市多處成人日間照護中心20日遭聯邦、州及市府執法人員聯合搜查。圖為法拉盛街頭。(美聯社資料照)

奧茲突訪法拉盛日照中心遞警告信：醫療帳單引聯邦關注

2026-10-20 15:46
皇后區木邊59街一處住宅14日發生命案，25歲男子Bryan Wong被發現陳屍家中，警方正調查其母親是否涉案。(Google Maps截圖)

25歲自閉症華男家中遇害 母疑長期照護不堪壓力行凶輕生

2026-10-16 13:45
紐約州長霍楚10月20日宣布，州府與聯邦執法部門聯手打擊成人日間中心的欺詐、浪費及濫用行為，調查涉及逾100家業者。(州長辦公室提供)

紐約嚴查成人照護中心詐欺 逾百機構恐取消福利計畫

2026-10-20 17:11
Logan回憶，當時自己戴著耳機，突然聽見巨響，周圍乘客幾乎同時趴下、尋找掩護。(圖片由受訪者提供)

中城地鐵槍擊釀一死 華人學生親歷：槍擊距我不到五米

2026-10-18 17:57
美國司法部控告華為(Huawei)一案21日於布碌崙(布魯克林)聯邦法院繼續開庭。(路透資料照)

華為案續審 思科法務憶與任正非會議「他的回應太驚人」

2026-10-21 17:54

超人氣

更多 >
中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...
父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？
川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒
嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」
舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格

舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格