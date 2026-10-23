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紐約州明年換發防盜EBT卡 商家12月前須更新刷卡設備

記者戴慈慧／紐約報導
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州參議員劉醇逸(中)22日在法拉盛舉行記者會，宣布紐約州將於明年初陸續換發具晶片...
州參議員劉醇逸(中)22日在法拉盛舉行記者會，宣布紐約州將於明年初陸續換發具晶片及感應支付功能的EBT卡，防止糧食券福利遭盜刷，並呼籲商家在12月1日前完成刷卡設備更新。（記者戴慈慧 / 攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州將自2027年初陸續發放防盜新EBT卡，並要求商家在12月1日前完成設備升級，以避免新卡交易受阻並降低糧食券遭盜刷風險。

為防止糧食券福利遭盜刷，紐約州將從明年初起，陸續換發具有晶片及感應支付功能的電子福利轉帳卡(EBT)。州參議員劉醇逸、州眾議員李蘿莎(Nily Rozic)22日在法拉盛宣布相關措施，提醒超市、雜貨店及其他接受糧食券的商家，須在今年12月1日前完成刷卡設備更新，否則新卡上路後可能無法正常交易。

紐約州臨時及殘障援助辦公室(OTDA)正逐步淘汰現有的磁條式EBT卡，降低不法分子透過側錄裝置(Skimming)竊取卡片資料、盜領福利金的風險。

根據City Limits報導，過去一年，紐約市共收到超過3萬4000件糧食券福利遭竊申報。劉醇逸指出，現行EBT卡長期依賴過時的磁條技術，讓詐騙者有機可乘。他今年2月曾在州議會預算聽證會上要求加速換卡，州府隨後在2027財政年度預算中編列相關經費。

劉醇逸呼籲商家盡快更新設備，確保新卡上路後民眾能順利購物。李蘿莎表示，EBT福利遭竊對低收入家庭影響甚大；州眾議員金兌錫(Ron Kim)則指出，年長者遭盜刷後尤其難以追回損失，期盼新技術能加強保障。

國會眾議員孟昭文(Grace Meng)表示，她已提出「終結SNAP福利盜竊法案」，希望協助各州負擔升級EBT卡的成本。市議員黃敏儀(Sandra Ung)則指出，辦公室多年來接獲糧食券遭盜刷的求助案件，聯邦補償計畫到期後，受害者更難追回損失，因此除了換卡，也須確保商家設備及時更新。

法拉盛商業改進區執行主任余鈿崧(Dian Yu)表示，當地有超過11家超市及眾多零售商家，樂見新措施保障居民購物安全。

根據州府規定，所有接受EBT付款的商家，包括超市、農夫市場及參與餐食計畫的業者，都須聯繫刷卡設備服務商，在12月1日前完成系統升級。提供EBT提款服務的金融機構，也須更新提款機設備。

新系統須支援晶片及感應支付，同時保留磁條交易功能，以便在過渡期間繼續接受舊卡。若設備未完成更新，可能無法讀取新版EBT卡，影響顧客結帳。

州府預計2027年初開始陸續發放新卡，現有EBT卡在換卡期間仍可使用。持卡人目前不必自行申請換卡，但應留意州府後續公布的換卡通知與相關安排。

精華 FAQ

  • 州府主因是防止糧食券福利被盜刷，逐步淘汰過時的磁條卡，改用具晶片與感應支付功能的新卡，降低側錄裝置竊取資料與盜領福利金的風險。

  • 所有接受EBT付款的商家都要更新，包括超市、雜貨店、農夫市場，以及參與餐食計畫的業者；提供EBT提款服務的金融機構，也必須同步升級提款機設備。

  • 州府預計2027年初開始發放新卡，舊卡在過渡期間仍可使用，持卡人暫不必自行申請換卡；但商家若未及時升級，可能無法讀取新版EBT卡，影響結帳。

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