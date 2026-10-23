華埠團體向高等法院提訴 要求停止新監獄夜間施工

華埠團體及長者提訴市府，要求叫停新監獄夜間施工。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 華埠團體與長者入稟高院，指市府未補做環評便批准BBJ監獄延長夜間施工至午夜，要求撤銷許可並停止相關工程。

曼哈頓華埠城區監獄(BBJ)工程延長施工時間引發法律爭議，「堅尼路以南鄰裡聯盟」(NUBC)、「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)及多名華埠長者近日向紐約州高等法院提訴，指控市府未經補充環境審查，便批准監獄工程延長施工至午夜，並計畫持續至2032年，違反相關法律規定。原告要求法院撤銷加班施工許可，禁止工程於夜間及周末持續施工。

爭議核心在於施工時間大幅延長。訴狀指出，市府2019年完成的最終環境影響報告(FEIS)，原先以2022年至2026年間、周一至周五上午7時至下午6時施工為評估基礎，一般正常工時至下午3時30分，僅偶爾因特殊工程需要延長。

然而，市府10月6日向社區公布的新計畫，將平日施工時間延長為上午6時至午夜12時，周六則為上午9時至下午5時，另有大型建材運送車輛於凌晨4時至上午7時進出。晚間6時至10時的工程包括樁基鑽探、混凝土澆築及挖掘等作業。原告指出，這意味著社區未來約六年將持續承受噪音、粉塵、震動及夜間強光干擾，施工強度與持續時間均遠超原先環評所研究的範圍。

本報今年4月曾報導，DDC當時宣布將自4月20日起延長施工至午夜，引發居民及民選官員反對。DDC隨後發布公告，宣布取消原定當日實施的延長工時安排。直至10月，市府才重新推行相關計畫。

訴狀顯示，DOB分別於10月8日及12日核發三張加班施工許可，期限各約兩周，並預計由承建商持續申請後續許可。DEP亦批准替代噪音緩解計畫，但建議夜間應盡量安排較安靜的工作。

原告質疑，市府援引公共利益及工程困難等理由批准長期加班施工，並不符合市行政法規定的適用條件。訴狀強調，2019年環評認定工程不會造成重大不利環境影響，是建立在施工時間較短、夜間作業僅偶爾發生的前提之上，如今工程時間與強度大幅改變，市府卻未重新評估對噪音、空氣品質、交通及夜間光害的影響。

訴狀亦提到多名原告的生活遭遇。77歲的Betty Lee與82歲丈夫居住於巴士打街(Baxter St.)、正對監獄工地的租金穩定公寓。其丈夫曾罹癌，目前患有慢性阻塞性肺病。兩人表示，施工噪音及震動已令他們無法正常開窗，夜間工地燈光更將附近照得如同白晝，持續運作的重型機械嚴重干擾休息。

另一名88歲原告Ping Ai Mei住在緊鄰工地的松柏大廈(Chung Pak)。訴狀指出，她原先的單位因拆卸工程產生大量粉塵，並出現相關健康問題，去年2月被迫搬至大廈另一單位。

居於拉菲逸街(Lafayette St.)的77歲Jon Alpert則表示，工地粉塵、噪音及深夜貨車進出已影響其癌症治療後的休養，其所經營的非營利媒體藝術中心「DCTV」亦因施工干擾，被迫調整錄音及放映活動。

對於工程進度，訴狀指出，市府聲稱若不安排夜間施工，華埠監獄將由2032年延至2034年完工，工程成本亦可能增加3億4000萬元。原告質疑市府未提出充分文件支持相關估算，認為不應為追趕已延誤的工程進度，要求周邊社區承受長期影響。當前，該監獄合同的金額為37億6425萬元。

目前紐約市依法須於2027年8月31日前關閉雷克島監獄(Rikers Island)，但四座取代的城區監獄均無法如期完工。

「歡迎來華埠」聯合創始人李佩欣(Victoria Lee)表示，團體支持關閉雷克島監獄，但不應讓另一個弱勢社區為此付出代價。她指出，讓長者在人生晚年持續承受夜間鑽探及施工干擾，既不人道，也不合理。

李卓勳則表示，對華埠長者而言，問題並非短暫的施工噪音。他指出，夜間噪音可能破壞睡眠並增加健康風險，強調現行施工方案與2019年經過公開審查的計畫已有重大差異。

華埠市議員馬泰(Christopher Marte)亦批評市府單方面延長夜間及周末施工，將監獄建設置於居民健康和安全之上。另一方面，馬泰長期主張關閉雷克島監獄，同時反對在華埠興建目前規模的新監獄。

紐約市長曼達尼過去亦曾反對興建新監獄，但在競選市長期間轉而支持依照市府既定計畫關閉雷克島，並以城區監獄取代。市長發言人拉斯金(Sam Raskin)向本報表示，「我們將審閱相關指控，並在訴訟程序中作出回應。曼達尼政府致力履行關閉雷克島監獄的道德與法律責任，並過渡至更安全、更人道的城區懲教系統。」市府提供資料指，工地已設置震動、噪音、粉塵及建築物位移監測設備。