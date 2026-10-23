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市議會禁觀光馬車 中央公園百年傳統2028年退場

記者范航瑜╱紐約報導
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市議長朱曼寧(Julie Menin)表示，公園日益擁擠，馬車帶來公共安全風險。...
市議長朱曼寧(Julie Menin)表示，公園日益擁擠，馬車帶來公共安全風險。(取自市議會Flickr)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市議會通過觀光馬車禁令，中央公園逾150年傳統將於2028年終止，市府同時規劃轉職與馬匹安置，但補償與資金來源仍存爭議。

紐約市議會22日以40票贊成、7票反對，通過觀光馬車禁令，訂於2028年6月1日起禁止營業，中央公園延續逾150年的馬車觀光將走入歷史。市長曼達尼(Zohran Mamdani)亦已表態支持，但截至截稿尚未確認簽署。

第943-A號法案適用全市，相關執照將於2028年5月31日到期。電影拍攝、婚禮及遊行等臨時活動，仍可申請特別許可。法案部分過渡條款於成法後立即生效，禁營規定則於2028年實施。

禁令爭論延燒多年，今年6月，18歲遊客馬哈詹(Romanch Mahajan)在中央公園馬車失控事故中死亡，促成立法加速。以他命名的「羅曼奇法案」22日交付表決，家屬也到場見證。市議長朱曼寧(Julie Menin)表示，公園日益擁擠，馬車帶來公共安全風險。

法案要求馬匹獲人道安置，不得售予屠宰用途或轉往其他觀光馬車業者。市府須於2027年4月1日前提出轉型計畫，涵蓋車主、車夫及馬廄員工，提供就業轉介、職涯諮詢等協助；對業者生意、執照及設備損失，僅要求考慮補償方案，未保證賠付。

中央公園自19世紀開園初期便設有馬車道，供民眾乘車遊園，專門面向遊客的收費馬車服務則於1863年開始，逐漸成為紐約觀光招牌。法案通過後，移民車夫的生計成為爭議焦點。運輸工人工會第100分會主席基亞雷洛(John Chiarello)表示，業內多數工人為移民，質疑禁令如何保障他們的美國夢。

表決過程中，市議員詹納羅(James Gennaro)提出動議，希望修正法案，將禁令延至2030年實施，爭取更多時間完善勞工保障，讓車夫安排轉業，但遭多數議員否決。馬車業者與車夫也在議場內抗議，質疑市府終結整個行業，卻未保證替代工作及補償。提案市議員馬泰(Christopher Marte)表示，中央公園可以繼續吸引遊客，無須依賴危及公眾安全、傷害動物的馬車業。

曼達尼近日表示，市府正研究轉職培訓、牌照補償，以及將馬匹安置於收容機構或農場，但資金來源尚未確定。工會21日宣布將提告並尋求臨時限制令；其律師致函市府，主張禁令使牌照及設備失去價值，卻未提供公平補償，涉及憲法保障的財產權。

以18歲遊客馬哈詹(Romanch Mahajan)命名的「羅曼奇法案」22日交...
以18歲遊客馬哈詹(Romanch Mahajan)命名的「羅曼奇法案」22日交付表決，家屬也到場見證。(取自市議會Flickr)

精華 FAQ

  • 第943-A號法案規定，全市觀光馬車執照將於2028年5月31日到期，並自2028年6月1日起禁止營業，等於讓中央公園馬車觀光走入歷史。

  • 法案要求馬匹必須獲得人道安置，不得出售給屠宰用途或轉給其他觀光馬車業者；市府則須在2027年4月1日前提出轉型計畫，協助車主、車夫與馬廄員工轉職。

  • 今年6月中央公園發生18歲遊客遭馬車失控撞死的事故，加速立法進程；工會與業者則主張禁令使牌照和設備失去價值，卻未保證公平補償，因此計畫提告。

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