日照中心調查長者憂心 福壽老人中心澄清「非政府調查對象」

中心提供的告示照片顯示，該場所由紐約市擁有或管理，標示區域不對公眾開放。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 政府調查成人社交日間照顧中心引發長者疑慮，福壽老人中心澄清自身屬社區長者活動中心，非調查對象，並已加強法律資訊與說明。

政府調查成人社交日間照顧中心，讓部分華人長者擔心，平日參加活動的日照中心會不會也遭搜查、甚至關門。福壽老人中心主任鄭石表示，有長者將不同類型的機構混淆，誤以為福壽也涉及此次調查。他澄清，福壽由政府直接撥款支持，不透過白卡 收費，並非此次調查對象。

鄭石表示，已有部分長者擔心警察或移民 執法人員會不會上門，以及中心是否可能關閉，讓他們失去日常活動的去處；部分人也憂慮自身移民身分問題。

他說，對不熟悉制度的長者而言，不同機構都被稱為「老人中心」，不容易分辨。看到新聞中大批執法人員攜槍進入、搬走文件與設備的畫面，難免擔心類似情況會發生在自己參加活動的地方。

對此，鄭石解釋，福壽老人中心由華策會營運，獲紐約市老人局撥款支持，屬於社區長者活動中心(Older Adult Center)。鄭石表示，中心不透過白卡申報服務費用，參加者須年滿60歲，不要求持有白卡或紅藍卡，也不以移民身分作為參加門檻。

另外，針對長者對移民執法的憂慮，鄭石表示，中心已張貼告示，並備有律師聯絡資訊，若遇到相關情況，會立即聯繫律師協助。

中心提供的告示照片顯示，該場所由紐約市擁有或管理，標示區域不對公眾開放。告示註明，包括移民執法人員在內的非本地執法人員，未持司法令狀、也不符合當地法律規定的其他例外情況，不得進入；另列明市府資源不得用於移民執法。

鄭石表示，雖然接到長者詢問，目前中心參與人數並未減少。他希望透過說明服務資格與經費來源，讓長者分清社區老人中心與白卡成人日照機構的差別，避免因名稱相似而產生不必要的恐慌。