紐約國際武術錦標賽 皇后區開打

第五屆紐約國際武術錦標賽，日前在皇后學院舉行。(主辦方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 第5屆紐約國際武術錦標賽在皇后學院舉行，300餘名運動員參賽，並於晚宴進行美國武術家協會換屆，藍超海接任會長。

第五屆紐約國際武術錦標賽日前在皇后學院舉行，由美國武術家協會與美國河南 同鄉會聯合主辦。據主辦方介紹，本屆共有來自不同國家和地區的300餘名運動員參賽。當晚舉行的慶功晚宴上，美國武術家協會另辦換屆儀式，由藍超海接任會長。

出席賽事的包括中國駐紐約總領事館副主任李德、領事王隆浩，州參議員劉醇逸 代表宿瑋陸、美國河南同鄉會會長司馬劍、美國潮商總會執行主席李漢強、美國河北同鄉聯合總會會長劉少勇，以及電影演員黃錦江等。郭存傑擔任賽事總裁判長，武術界人士百文祥、許瑪麗及美國武術家協會終身榮譽會長黃誠也到場。

主辦方表示，北京市武術運動協會與美國武術家協會於2025年在紐約簽署戰略合作協議，合作方向包括武術賽事、人才培養、技術交流及文化傳播。

藍超海接任會長，當晚的換屆儀式有約70名武術界嘉賓及裁判組成員出席。市議員馬泰、紐約山東同鄉會會長呂成銳、美國河南同鄉會榮譽會長王繼成、紐約崇正會主席何偉文、全美華人華僑聯合會主席牛紅、美國紐約潮州同鄉會會長藍章興及紐約潮青聯誼會會長馬立禧等，也出席。

藍超海表示，換屆後將繼續辦理武術教學及賽事，並與中國及其他國家和地區的武術組織保持交流，也希望透過後續賽事與教學活動，吸引更多青少年及不同文化背景的居民參與。

州參議員劉醇逸代表宿瑋陸頒發褒揚狀給會長藍超海(右)。(記者高雲兒╱攝影)

第五屆紐約國際武術錦標賽10日在皇后學院(Queens College)舉行。(記者高雲兒╱攝影)