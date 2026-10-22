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紐約國際武術錦標賽 皇后區開打

記者高雲兒／紐約報導
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第五屆紐約國際武術錦標賽，日前在皇后學院舉行。(主辦方提供)
第五屆紐約國際武術錦標賽，日前在皇后學院舉行。(主辦方提供)

AI摘要

文章摘要整理：

第5屆紐約國際武術錦標賽在皇后學院舉行，300餘名運動員參賽，並於晚宴進行美國武術家協會換屆，藍超海接任會長。

第五屆紐約國際武術錦標賽日前在皇后學院舉行，由美國武術家協會與美國河南同鄉會聯合主辦。據主辦方介紹，本屆共有來自不同國家和地區的300餘名運動員參賽。當晚舉行的慶功晚宴上，美國武術家協會另辦換屆儀式，由藍超海接任會長。

出席賽事的包括中國駐紐約總領事館副主任李德、領事王隆浩，州參議員劉醇逸代表宿瑋陸、美國河南同鄉會會長司馬劍、美國潮商總會執行主席李漢強、美國河北同鄉聯合總會會長劉少勇，以及電影演員黃錦江等。郭存傑擔任賽事總裁判長，武術界人士百文祥、許瑪麗及美國武術家協會終身榮譽會長黃誠也到場。

主辦方表示，北京市武術運動協會與美國武術家協會於2025年在紐約簽署戰略合作協議，合作方向包括武術賽事、人才培養、技術交流及文化傳播。

藍超海接任會長，當晚的換屆儀式有約70名武術界嘉賓及裁判組成員出席。市議員馬泰、紐約山東同鄉會會長呂成銳、美國河南同鄉會榮譽會長王繼成、紐約崇正會主席何偉文、全美華人華僑聯合會主席牛紅、美國紐約潮州同鄉會會長藍章興及紐約潮青聯誼會會長馬立禧等，也出席。

藍超海表示，換屆後將繼續辦理武術教學及賽事，並與中國及其他國家和地區的武術組織保持交流，也希望透過後續賽事與教學活動，吸引更多青少年及不同文化背景的居民參與。

州參議員劉醇逸代表宿瑋陸頒發褒揚狀給會長藍超海(右)。(記者高雲兒╱攝影)
州參議員劉醇逸代表宿瑋陸頒發褒揚狀給會長藍超海(右)。(記者高雲兒╱攝影)

第五屆紐約國際武術錦標賽10日在皇后學院(Queens College)舉行。(...
第五屆紐約國際武術錦標賽10日在皇后學院(Queens College)舉行。(記者高雲兒╱攝影)

精華 FAQ

  • 賽事是在紐約皇后學院舉行，由美國武術家協會與美國河南同鄉會聯合主辦，並吸引來自不同國家和地區的300餘名運動員參賽。

  • 主辦方包括美國武術家協會與美國河南同鄉會，出席者則有中國駐紐約總領事館人員、州參議員代表、多個僑團領袖及武術界人士，場面相當熱鬧。

  • 藍超海表示，換屆後會繼續推動武術教學與賽事，並維持與中國及其他國家地區武術組織的交流，也希望吸引更多青少年參與。

河南 皇后區 劉醇逸

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