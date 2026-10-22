郭淑玲紐約個展 以廣東潮汕廟宇記憶融合母職述說創作

旅居費城的華人藝術家郭淑玲個展「廟宇二」，即日起在紐約Hollis Taggart下城畫廊開幕。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 旅居費城的華人藝術家郭淑玲在紐約舉辦個展，以潮汕廟宇記憶、女性身體與母職經驗交織出關於生命、失落與時間的新作。

旅居費城 的華人 藝術家郭淑玲個展「廟宇二」(Temple II)，將於即日起在紐約Hollis Taggart下城畫廊開幕，展至12月5日(周六)。新作從女兒誕生與祖母離世的經驗出發，結合潮汕廟宇記憶、植物及女性身體意象，探索生命、失落與時間，也將展出她的首幅壁畫。

郭淑玲在廣東潮汕長大，當地道教、佛教與民間信仰交融，童年經常造訪村中廟宇，木雕、壁畫及塑像成為創作的視覺記憶。「廟宇」系列最初以身體如同廟宇的概念為中心，此次則透過身為女性與母親的經驗，重新審視故鄉的儀式與傳統。

花朵、細小火焰及發亮的飄帶狀線條，在畫面中化為柔和、朦朧的形體。拱形結構框住花卉與鳥兒，既呼應宗教圖像，也帶有早期文藝復興繪畫的構圖痕跡。植物、身體與光暈交織，呈現生命的短暫與脆弱。

郭淑玲成長於中國的獨生子女政策時代，男女差異影響她對女性身分與歸屬的理解。例如部分龍舟習俗以女性上船會使船沉沒為由，將他們排除在外。此次回望並非單純否定傳統，而是重新理解塑造自身的文化經驗。

生育也改變了她描繪身體的方式，肉色的形體取自分娩帶來的身體變化與感受，花卉和翼狀造型則使器官與植物的界線保持模糊。她在畫廊資料中表示，創作常由一個意象帶出另一個意象，物件、記憶、身體與詩句逐漸交纏。

技法上，她把亞麻布裱於木板，塗透明底料、打磨出近似紙張的質地，再交替疊加彩色鉛筆與油彩，保留部分布面。乾燥花朵、陳舊壁畫及歲月改變的物件色彩，構成柔霧般的光澤。新壁畫則將繪畫延伸至展場，營造沉浸、冥想的空間。

郭淑玲1986年出生，2010年畢業於北京中央美術學院油畫系，2019年赴美，曾在紐約否畫廊(Fou Gallery)等地舉辦個展。展場位於曼哈頓諾福克街(Norfolk Street)109號，開放時間為周二至周六上午11時至下午5時。

郭淑玲此次展出的作品之一「半月錨定兩山間」。(取自Hollis Taggart畫廊官網)