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美東華婦聯總會慶2周年 表彰4警局

記者胡聲橋／紐約報導
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美東華婦聯總會在兩周年慶典上為四個市警分局頒獎。(記者胡聲橋／攝影)
美東華婦聯總會在兩周年慶典上為四個市警分局頒獎。(記者胡聲橋／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

美東華婦聯總會在布魯克林舉行2周年慶典，邀請多方嘉賓同賀，並表彰協助破案的4個警局，展現凝聚華社與服務社區的成果。

美東華婦女聯合總會日前在南布碌崙(布魯克林)舉行兩周年慶典，民代、中國駐紐約總領館代表、社區領袖和總會成員數百人歡聚一堂。當晚，該會還向抓獲三名珠寶詐騙犯的四個警局頒獎，感謝他們維持公共安全。

這次慶祝活動在位於班森賀的富臨門宴會廳舉行，該會會長阮志萍向各界嘉賓表示歡迎和感謝，向每一位辛勤付出，攜手同行的姊妹致以最崇高的敬意，「兩年間，我們從無到有、從小到大，走過了不平凡的歷程」。阮志萍說，兩周年是一個里程碑，更是一個新起點，「展望未來，我們將進一步團結廣大華人女性，提升服務水平，豐富活動內容。我們要讓總會成為姐妹們溫暖的娘家、堅強的後盾和展示風采的舞台」。

中國駐紐約總領館領事章銳和榮頂參加了這次活動，章銳讚揚該會成立兩年來始終秉持創會宗旨，在團結華社女性和增進美中交流方面取得的成績，「中美友好基礎在民間，活力在地方。無論世界怎麼變，時代怎麼變，中美兩國人民友好交往的良好願望不會變」。

當晚，會總顧問伍錫富發表講話，執行主席肖志康宣讀了賀函，梅家仲秘書長致答謝辭。總會還邀請嘉賓為總會及各部門負責人頒發了聘書。

美東華婦聯總會的一名會員9月底在班森賀家門口遭遇珠寶詐騙。報警後，轄管的市警62分局攜手皇后區109、101和111三個警局快速破案，並抓住了三名嫌犯。在慶典上，總會特意向四個警局頒獎，感謝他們為保護社區做出貢獻。

這次慶祝活動包括了精彩的文藝表演和熱鬧生動的抽獎環節，大家在歡快愉悅的氣氛中度過了一個美好的夜晚。

當晚的文藝表演。(記者胡聲橋／攝影)
當晚的文藝表演。(記者胡聲橋／攝影)

各界嘉賓日前出席美東華婦聯總會舉行的兩周年慶典活動。(記者胡聲橋／攝影)
各界嘉賓日前出席美東華婦聯總會舉行的兩周年慶典活動。(記者胡聲橋／攝影)

精華 FAQ

  • 慶典在南布碌崙班森賀的富臨門宴會廳舉行，民代、中國駐紐約總領館代表、社區領袖及總會成員數百人到場，場面熱鬧隆重。

  • 因為該會一名會員9月底在班森賀家門口遭遇珠寶詐騙，市警62分局聯同皇后區109、101和111分局迅速破案，抓獲3名嫌犯，維護了社區安全。

  • 阮志萍表示總會將持續團結華人女性、提升服務與活動品質，成為姐妹們的後盾；章銳則肯定總會促進華社團結與美中民間交流的成果。

布魯克林 華人

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