旅美湖南同鄉會 首辦重陽尊老愛幼

適逢傳統重陽佳節，旅美湖南同鄉會日前在御庭盛大召開「第一屆重陽尊老敬賢愛幼活動」。(主辦方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 旅美湖南同鄉會舉辦首屆重陽尊老敬賢愛幼活動，逾100名鄉親齊聚欣賞演出並為壽星祝壽，展現敬老、傳承與鄉情凝聚力。

適逢傳統重陽佳節，旅美湖南同鄉會在御庭盛大召開「第一屆重陽尊老敬賢愛幼活動」，同鄉會理事、會員及鄉親大約100多人熱情出席，齊聚一堂共度溫馨佳節，現場洋溢著濃濃的鄉情與節慶氣氛。

旅美湖南同鄉會劉運疇會長在活動中表示，旅美湖南同鄉會至今已走過43個春秋，大家絕不能忘記當初為同鄉會創立與發展做出卓越貢獻的老前輩，正是一代又一代人的無私付出與耕耘，才有了今日同鄉會的茁壯與繁榮。他強調尊敬老人、尊重賢者、扶持年輕人，讓同鄉會精神薪火相傳，正是今日舉辦重陽節活動的核心精神與意義所在。

活動現場安排了多項精彩紛呈的文藝演出，獲得全場掌聲不斷，其中李立峰帶來獨舞「鴻雁」，以翩翩舞姿靈動展現了大雁飛翔的姿態與草原的遼闊意境，男聲「四大天王」身著筆挺西裝登場，造型帥氣十足，展現強大舞台魅力；「湘超女」帶來經典歌曲「粉紅色的回憶」，甜美的歌聲瞬間將大家帶回青春洋溢的少女時代，而舞蹈「阿媽啊阿媽」由已達82歲高齡的最長者女士獻出，其優美的舞姿與精神風範驚艷全場，完美詮釋了老當益壯的精神。

除精彩演出外，活動特別設置了祝壽環節，全場鄉親一同齊聲唱響生日快樂歌，為今年剛滿70歲與80大壽的三位壽星熱烈慶生，送上最誠摯的健康與長壽祝福，將現場的溫馨氣氛推向最高潮；本次活動在熱烈與感動的氛圍中圓滿落幕，不僅深化了海外鄉親的情感連結，也為傳統敬老文化的薪火相傳寫下了溫馨篇章。

適逢傳統重陽佳節，旅美湖南同鄉會日前在御庭盛大召開「第一屆重陽尊老敬賢愛幼活動」。(主辦方提供)

適逢傳統重陽佳節，旅美湖南同鄉會日前在御庭盛大召開「第一屆重陽尊老敬賢愛幼活動」。(主辦方提供)