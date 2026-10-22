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董事會唯一亞裔 大頸圖書館董事胡黎曼拚連任

記者高雲兒╱紐約報導
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長島大頸圖書館董事會選舉將於26日舉行，任職八年的胡黎曼爭取連任。(本報檔案照)
長島大頸圖書館董事會選舉將於26日舉行，任職八年的胡黎曼爭取連任。(本報檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

任職8年的胡黎曼角逐大頸圖書館董事連任，主打改善中文館藏、反映社區需求，並強調審慎監督經費分配與服務品質。

長島大頸圖書館董事會選舉將於26日(周一)舉行，任職八年的胡黎曼(Mimi Hu)爭取連任。身為董事會唯一的華人亞裔成員，她表示，從中文書是否符合讀者需求，到納稅人的錢如何分配，都需要有人將社區聲音帶進決策過程，也鼓勵符合資格的居民參與投票

曾任檢察官的胡黎曼表示，董事會的重要職責之一，是決定圖書館如何運用經費。七名董事須共同討論、作出決定，個別董事不直接介入聘用員工或指定採購某一本書，但可以透過政策討論及與館長溝通，推動服務改善。

中文館藏就是她關注的項目，她回憶剛加入董事會時，發現部分中文書陳舊，與居民閱讀興趣有落差，因此向館長反映，希望改善採購管道，讓讀者更快借到新書，也建議參考紐約市圖書館的經驗，尋找合適的供應商。

胡黎曼說，中文讀者的需求不限於華文原創作品，一些新移民也希望透過中文譯本閱讀美國暢銷書。她曾向館方提出這類需求，目前館藏已增加相關書籍，也曾介紹茅盾文學獎得獎作品，並兼顧繁體及簡體中文讀者。

她表示，居民平日忙於工作，未必有時間參加每月董事會議，但經常透過簡訊向她反映意見，或提出活動構想，她便將需求帶到會議中討論。而增加服務的同時，她也檢視支出是否必要。她以過去一項約百萬元的綠化方案為例，指自己與其他董事認為費用過高，推動取消，讓資金可用於其他服務。

此次選舉與11月普選分開舉行，投票時間為26日(周一)上午9時至晚上9時。依圖書館公布的規則，選民須年滿18歲、居住在大頸學區，並於10月5日下午5時資格截止前持有有效圖書證，或為納蘇郡選舉局登記選民。符合持卡及居住等條件的非公民居民，也可參與此次選舉。

郵區11023、11024及11363的合資格居民，投票地點為主圖書館，159 Bayview Ave；11021居民前往大頸花園村政廳，2 Gussack Plaza；11020、11030、11040及11362居民則前往帕克維爾分館，10 Campbell St。

精華 FAQ

  • 她強調自己是董事會唯一的華裔與亞裔成員，能把社區意見帶入決策，尤其關注中文館藏、讀者需求與經費分配，並鼓勵符合資格的居民踴躍投票。

  • 胡黎曼認為部分中文書過於陳舊，與居民閱讀興趣不符，因此向館長反映，希望建立更有效的採購管道，讓讀者更快借到新書，也兼顧繁體與簡體讀者。

  • 投票於26日周一上午9時至晚上9時舉行，選民須年滿18歲、居住在大頸學區，並在10月5日資格截止前持有效圖書證或為納蘇郡登記選民。

亞裔 華人 投票

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