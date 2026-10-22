紐約州檢察長選戰 柯鈺潔擬設受害者諮委會 與詹樂霞交鋒

柯鈺潔表示當選將設立受害者諮詢委員會，令犯罪受害者可以參與公共安全決策。(Saritha Komatireddy競選團隊提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州檢察長候選人柯鈺潔宣布，若勝選將成立受害者諮詢委員會，讓受害者家屬直接參與公共安全政策；她與詹樂霞也就治安、職權與政治化議題正面交鋒。

紐約州 檢察長共和黨 候選人柯鈺潔(Saritha Komatireddy)20日在曼哈頓下城宣布，若於11月勝選，將常設「受害者諮詢委員會」(Victims Advisory Council)，令犯罪受害者及家屬參與公共安全政策討論。其在現任民主黨州檢察長詹樂霞 (Letitia James)的辦公室外集會，多名受害者及家屬到場表達不滿，亞潮盟(AWA)主席朱雅婷(Yiatin Chu)亦有出席。

柯鈺潔表示，競選期間不斷聽到暴力犯罪、芬太尼中毒死者家屬及家庭暴力倖存者反映，政府未曾認真聆聽他們的聲音。她認為，受害者不應為爭取關注而奔走，應在公共安全決策中擁有發言渠道。

根據她的計畫，委員會將定期與州檢察長及高層官員會面，討論治安、刑事司法制度缺失及改革方向。成員擬涵蓋凶殺、地鐵暴力、家暴、仇恨犯罪、人口販運、長者詐騙等案件的受害者與家屬，並納入全州不同地區代表，但具體人數及遴選方式未公布。當日另有六名受犯罪及毒品問題影響的民眾出席。

詹樂霞陣營則反駁，指犯罪倖存者需要實際成果，而非政治活動，並強調詹樂霞一直致力保障受害者權益。去年她曾聯同其他州檢察長起訴川普政府，反對將犯罪受害者援助撥款與地方配合聯邦移民執法掛鉤，當時紐約州逾2億1200萬元相關資金面臨被扣留風險。

此次宣布亦凸顯兩人政策分歧，曾任聯邦檢察官的柯鈺潔主張加強打擊重犯及詐欺，批評詹樂霞過度投入與川普政府的法律爭端，忽略民眾治安問題，並提出為嚴重精神疾病患者興建住宿治療設施。

詹樂霞則反駁對手未充分理解州檢察長職權，指出辦公室無權直接興建或管理精神健康治療設施，強調對抗聯邦政府越權，以及保障墮胎權和消費者權益，同樣是重要職責。

雙方在8日的電視辯論中已激烈交鋒，柯鈺潔指控詹樂霞將辦公室政治化，詹樂霞則質疑獲川普背書的對手能否保持獨立。柯鈺潔強調自己曾在民主、共和兩黨政府任職，若當選將依法辦事，不會因政治立場決定調查對象。