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托育券候補解凍 首批3000家庭獲通知 60天內須重新申請

記者曹馨元╱紐約報導
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紐約市府近日向3000個輪候托育補助券的家庭發出通知，邀請他們重新申請，符合資格...
紐約市府近日向3000個輪候托育補助券的家庭發出通知，邀請他們重新申請，符合資格者將獲發補助券。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市府向3000個候補家庭發出重申請通知，盼加速發放托育補助券，紓解家長壓力並協助托育機構維持營運。

紐約市府近日向3000個輪候托育補助券的家庭發出通知，邀請他們重新申請，符合資格者將獲發補助券。這是市長曼達尼(Zohran Mamdani)本月承諾擴大補助後的首批安排，可望紓解家庭負擔，也有助招生不足的托育業者維持營運。

目前，近3萬個家庭仍在等待「兒童照護援助計畫」(Child Care Assistance Program)補助券。計畫協助低收入家庭支付六周大至13歲兒童的托育及課後照顧費用，市府亦承擔所有自付額及相關費用，使服務完全免費。

市兒童服務局(ACS)上周透過信件及電郵，聯絡自去年5月起一直等候補助的家庭。家長須於60日內提交申請，並通過資格審查；四口之家年收入低於11萬7000元，可能符合資格。ACS表示，將優先通知等候最久的家庭。

這批獲通知家庭的兒童中，近四分之三為五歲或以下，另約800名學齡兒童需要課後照顧。整體候補名單中，約兩成兒童已入讀市府資助的免費項目，但多數學前班每日僅六小時、暑期停課，未必足以滿足家長工作期間的托育需求。

補助券也是低收入社區托育機構的重要收入，一名東布朗士家庭式托育業者說，原有兒童逾半數因被列入候補名單、家長無力自費而退出，目前僅剩五人。她形容，明明有空位，卻無法接收有需要的家庭，令人沮喪；若降低收費，又難以維持營運。

兒童倡議組織Citizens' Committee for Children行政總監羅德里格斯(Raysa Rodriguez)表示，推動全民托育及免費兩歲班(2-K)，必須同步完善補助券政策。該組織報告顯示，2022至2025年間，兩歲兒童使用托育券的人數增加215%，為各年齡組別之冠。她強調，不同社區需求各異，擴展服務時應提供相應資源。

精華 FAQ

  • 市府此次先通知3000個輪候托育補助券的家庭，要求他們在60天內重新提出申請；通過資格審查後，才能獲得補助券，這也是擴大補助政策後的首批安排。

  • 市府表示，四口之家年收入低於11萬7000元者可能符合資格。兒童年齡則涵蓋6周大至13歲，補助可用於托育與課後照顧，且市府負擔自付額與相關費用。

  • 對家長而言，它能減輕托育開支；對業者而言，補助券是重要收入來源，尤其在低收入社區。若候補過久，家長無力自費，托育機構即使有空位也難以維持營運。

低收入 曼達尼

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