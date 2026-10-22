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紐約聯合勸募會：糧食券工作規定擴大 華人恐失補助

記者范航瑜╱紐約報導
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紐約市聯合勸募會首席影響官蘇古21日接受本報視訊採訪，說明糧食券工作規定變動及中...
紐約市聯合勸募會首席影響官蘇古21日接受本報視訊採訪，說明糧食券工作規定變動及中文外展服務。(截自視頻會議)

AI摘要

文章摘要整理：

聯邦擴大SNAP工作規定後，紐約部分居民因漏收通知、零工難證明及移民顧慮而失去或恐失糧食券，聯合勸募會已提供中文指引協助。

聯邦擴大糧食券(SNAP)工作規定後，部分原獲豁免的居民須提交工作或其他合資格活動的證明。針對居民在申報及求助時遇到的困難，紐約市聯合勸募會(United Way of New York City)首席影響官蘇古(Kanchana Suggu)21日接受本報採訪指出，漏收通知、零工難以證明工時及移民家庭的顧慮，都可能成為保住福利的障礙。

市府10月公布，約2萬6500名居民已因擴大的聯邦工作規定失去糧食券。亞美聯盟2025年發布的資料顯示，紐約市貧困華人家庭中，43.1%領取糧食券。據華策會此前報告，補助削減及資格調整可能影響其約1萬名服務對象。被問及停領原因，蘇古表示，情況並非只有不符合工作要求一種。市府雖寄出信件並派員上門宣傳，仍有人可能搬家後收不到信，或看不懂通知、錯過交件期限，因而未及提交證明。

這道關卡對外賣郎、自由工作者及領現金薪資者尤其棘手。蘇古指出，此類工作往往沒有固定班表，收入與工時也可能不穩定，但適用工作規定的居民仍須提出證明。「光是取得並出示這些證明，就沒那麼簡單。」她表示，該會一直向市府反映零工與現金受薪者的困難。

聯合勸募會的網上指引建議，平台工作者保存工時、收入紀錄或畫面截圖。領現金者可記下每次工作的時數與薪資，保留收據、付款紀錄或雇主證明。缺少正式文件，也可帶上已有資料，到市人力資源管理局(HRA)指定的就業服務計畫(PACE)或社區機構詢問。

部分華人家庭的成員移民身分不同，有人符合糧食券申請資格，其他人則未必符合。蘇古表示，合作的社區機構聽到這類家庭擔心申請福利會影響公共負擔審查，或引來移民執法關注。有人曾對社區工作者說：「我寧可不申請，不值得冒這個險。」她建議居民向福利服務人員說明家庭成員的情況，確認誰符合資格，以及申請時需要哪些文件。

蘇古表示，聯合勸募會已在「福利申領聯合行動」(United for Benefits Access，UBA)網站推出簡體中文指引，說明新規、可計入要求的活動及如何提交證明。蘇古提醒，收到看不懂的HRA信件，可帶信到華策會等機構請人協助，或使用ACCESS HRA查閱通知。「最重要的是採取行動。」居民也可撥打718-SNAP-NOW(718-762-7669)查詢並要求免費口譯；簡體中文指引見unitedwaynyc.org/uba。

精華 FAQ

  • 聯邦擴大SNAP工作規定後，原本獲豁免的部分居民也要提交工作或合資格活動證明，約2萬6500人已停領，零工、外賣郎與現金受薪者最容易受影響。

  • 原因不一定是不符工作要求，也可能是搬家漏收市府通知、看不懂信件、錯過交件期限，或無法及時提出工時、收入與活動證明，因而被取消福利。

  • 蘇古建議先向福利服務人員說明家庭成員身分，確認誰符合資格、需要哪些文件，再透過HRA、PACE或社區機構求助；聯合勸募會也提供簡體中文指引與免費口譯。

糧食券 紐約市 華策會

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