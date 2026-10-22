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教育總監出席市民座談 改善族裔隔離未提具體政策遭噓

記者曹馨元／紐約報導
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紐約市教育總監薩謬思(右)出席市民座談會，遭紐約時報記者韓納瓊斯(左)追問逾半小...
紐約市教育總監薩謬思(右)出席市民座談會，遭紐約時報記者韓納瓊斯(左)追問逾半小時，要求說明如何改善公校族裔隔離問題。(記者曹馨元／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

薩謬思在曼哈頓座談會上回應公校族裔隔離問題，但未提出具體改革時程，引來噓聲；與會者則要求市府拿出實際計畫，否則難見成效。

紐約市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)20日晚出席曼哈頓一場市民座談會，遭紐約時報記者韓納瓊斯(Nikole Hannah-Jones)追問逾半小時，要求說明如何改善公校族裔隔離問題，當他強調致力推動融合，但未承諾具體政策及時間表時，多次引來噓聲。

活動由校園融合倡議組織New York Appleseed及學生新聞培訓組織The Bell主辦，約800人出席。韓納瓊斯近日撰文，回顧因相信教育公平，將女兒送入布碌崙(布魯克林)一所服務弱勢學生的公校，卻發現教育品質嚴重不足。

薩謬思強調，改革須先爭取社區支持，否則反對聲浪可能令討論難以持續。教育局已在五個學區成立工作小組，處理招生下降、班級規模及校園隔離，並會將此做法擴展至全市。

韓納瓊斯追問，市府是否會以其他模式取代資優班(G&T)、改革成績甄選及重畫招生片區。薩謬思未正面承諾，稱支持初中減少甄選，但認為全面取消也未必能解決隔離問題。

雙方亦談及，取消甄選可能促使中產家庭離開公校，對此過去也有華人家長表示，若取消特殊高中，便會考慮退出公校。韓納瓊斯則援引非洲裔家庭近年離開公校的數據，指與其擔心誰可能離開，更應正視已離開的家庭及背後問題。

當晚唯一發言的亞裔代表、紐約亞裔兒童及家庭聯盟(CACF)聯席執行主任梁韶律(Vanessa Leung)，從歸屬感談融合。她回憶，成長時經常是班上唯一的亞裔，感受並不好受，兒子亦因難以融入校園對她說，「我希望自己不是華人」。

她認為融合有助減少孤立感，社會卻常把多元的亞太裔教育訴求簡化為追求高分，「我們與其他家長的期望並無不同，都是希望孩子能在安全、優質且受到關愛的教育環境中成長」。她同時呼籲亞太裔家長參與討論，在自身家庭利益外，也關注共同處境。

談及施政重點，薩謬思表示，市府須優先處理招生萎縮的小型學校。約3萬名學生就讀於不足200人的「高度隔離」學校，集中服務弱勢學生，卻只能提供較少進階課程及課外活動。

韓納瓊斯會後則坦言失望，表示不認為與會者覺得當前的問題會得到根本的改變與解決。她表示，若市府能提出真正的計畫，這場對話才算有所成果。

精華 FAQ

  • 他被追問如何改善紐約公校族裔隔離，是否會改革資優班、成績甄選與招生片區，並要求說明具體政策與時間表，但他未正面承諾，因而多次遭到噓聲。

  • 他表示改革必須先爭取社區支持，否則反對聲浪會讓討論難以持續；教育局也已在5個學區設工作小組，處理招生下降、班級規模與校園隔離，並計畫擴展全市。

  • 她從自身經驗談融合的重要，認為學校不應只被視為追求高分的場所，亞太裔家長與其他家庭一樣，都希望孩子在安全、優質且有關愛的環境中成長。

布碌崙 紐約市 紐約時報

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