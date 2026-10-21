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警察監督委員會撤換4委員 工會反彈

記者劉梓祁／紐約報導
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曼達尼(中)改組警察監督委員會，撤換四名委員引警察工會反彈。(記者劉梓祁╱攝影)
曼達尼(中)改組警察監督委員會，撤換四名委員引警察工會反彈。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

曼達尼撤換4名CCRB委員並換上新血，稱要提升監督公信力，但警察工會批評此舉偏離公平問責，爭議再度升溫。

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)19日宣布，任命四名新成員加入市民投訴審查委員會(Civilian Complaint Review Board)，取代現有五名市長委任委員中的四人，進一步調整負責監督市警的獨立機構。大規模人事變動引發警察工會反彈，批評市府撤換對警員持公平立場的委員，恐使警察問責制度更加偏頗。

CCRB負責調查市民針對警員過度使用武力、濫用職權、言語不當等投訴，並向市警局提出紀律處分建議，但最終處分權仍由警察局長掌握。委員會共有15名委員，其中五席由市長直接委任。

市府表示，此次遭替換的四名委員分別為西格爾(John Siegal)、史密斯(Pat Smith)、克勞福德(Sherene Crawford)及阿加瓦爾(Rahul Agarwal)。前市長亞當斯(Eric Adams)於2023年任命的諾森(June Northern)則繼續留任。

四名新委員包括格林(Reginald Greene)、霍伊斯(Lisa Hoyes)、蘭道(Lisa Landau)及皮耶(Wesner Pierre)。格林曾任曼哈頓地區檢察官辦公室助理檢察官及政策主管，目前從事調解工作；霍伊斯現為紐約大學法學院助理院長，曾任聯邦公設辯護律師。

蘭道領導復敦大學法學院(Fordham School of Law)社會正義中心，曾任州檢察長辦公室醫療保健局主管；皮耶則為兒童服務非營利機構「Partnership With Children」行政總裁。

曼達尼表示，公共安全離不開問責，市民有權要求監督制度透明、公正，新委員將協助重建民眾對政府的信任。CCRB主席奧斯汀(Jennifer Jones Austin)亦歡迎新任委員，並感謝離任者的服務。

儘管如此，代表基層警員的市警察工會(PBA)提出強烈批評，主席亨德利(Patrick Hendry)指出，史密斯是市長委任委員中，唯一在投票紀錄上公平對待警員的人，曼達尼將其撤換，令人對委員會未來方向感到憂慮。他並批評市府未有回應工會長期對CCRB的質疑，反而令警員工作更加困難。

史密斯曾獲亞當斯委任為CCRB臨時主席。曼達尼今年7月任命奧斯汀擔任正式主席，結束該機構近六年沒有正式主席的局面。

根據市府2026財年管理報告，CCRB全年收到5679宗警員不當行為投訴，較前一財年的5575宗增加約2%，連續第三年超過5000宗。然而，全年結案數反而下降14%至5459宗，其中完成全面調查的案件占34%，連續第四年下滑。

CCRB最新月報亦顯示，截至9月底仍有3320宗未結案件。不過，市警局採納CCRB紀律處分建議的比例，已由2024年的30.34%，升至今年截至9月的91.5%。

精華 FAQ

  • 市府表示，調整人事是為了強化警察監督機制的透明度與公正性，讓CCRB更能回應市民對問責的期待。曼達尼強調，公共安全必須建立在可受監督與信任的制度上。

  • 被撤換的是John Siegal、Pat Smith、Sherene Crawford與Rahul Agarwal，June Northern則留任。新任4人分別來自檢察、辯護、學術與社福領域，市府盼借重其專業提升委員會運作。

  • 根據市府2026財年管理報告，CCRB全年收到5679宗投訴，較前一財年增加約2%，但結案數下降14%至5459宗，未結案件仍達3320宗；不過警局採納建議比例升至91.5%。

曼達尼 紐約市 曼哈頓

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