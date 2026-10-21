皇后區地下電纜工程惹議 劉醇逸釋疑

皇后區第七社區委員會19日晚間在白石鎮舉行例會。州參議員劉醇逸出席例會回應民眾問題。（記者戴慈慧/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： Propel NY Energy在皇后區鋪設地下輸電線引發居民關切，劉醇逸說明路線選擇原因，並指出工程已獲核准，預計2026年底動工。

紐約州大型輸電工程Propel NY Energy計畫在皇后區 東北部鋪設約8.1哩地下電纜，途經道格拉斯頓(Douglaston)、貝賽(Bayside)及白石鎮(Whitestone)等社區，引發居民對道路施工及環境影響的疑慮。州參議員劉醇逸 19日晚間出席皇后區第七社區委員會例會時，回應居民對工程路線的質疑，並說明為何不考慮沿小頸灣(Little Neck Bay)濱海步道施工。

Propel NY Energy由紐約州電力局(New York Power Authority)與New York Transco合作推動，計畫在長島、皇后區、布朗士 及威徹斯特郡(Westchester County)鋪設約90哩輸電線，改善電網供電能力，預計2030年投入使用。

劉醇逸表示，他理解居民不希望住家附近進行大型工程，坦言如果電纜要鋪在自己家門口，也不會高興。不過，輸電設施仍有建設必要，關鍵在於如何減少對社區的影響。

針對部分居民建議將電纜改鋪設在東河或小頸灣水底，劉醇逸指出，工程單位向他解釋，相關水域有船隻活動，且水深有限，可能增加電纜日後受損的風險。

另一項替代方案是沿Cross Island Parkway旁的Joe Michaels Mile濱海步道施工。這條步道緊鄰小頸灣，平日有許多居民散步、慢跑及騎車。劉醇逸表示，市公園局反對在步道下方埋設電纜，他也支持這項立場。

他指出，市府先前才投入約500萬元整修步道，若再次開挖，不僅影響現有設施，也可能限制未來濱水空間的使用。他希望有一天小頸灣水質改善後，能讓民眾重新親近水岸，甚至在灣內游泳。

根據工程單位資料，Joe Michaels Mile路線曾納入評估，但因市公園局反對及對公共空間使用的疑慮，最終未獲採用。

紐約州公共服務委員會已於9月17日核准工程路線，整體施工預計從2026年底陸續展開，持續至2030年。至於皇后區各路段何時施工、交通及停車將受到哪些影響，目前仍待工程單位公布進一步安排。