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法拉盛住宅開發案停車位縮減 社委會與居民爭論

記者戴慈慧╱紐約報導
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法拉盛北方大道158-06號住宅開發案現址，目前周圍設有圍欄。開發案已獲市議會批...
法拉盛北方大道158-06號住宅開發案現址，目前周圍設有圍欄。開發案已獲市議會批准改區，但停車位數量引發社區爭議。(谷歌地圖)

AI摘要

文章摘要整理：

法拉盛北方大道住宅開發案因停車位縮減約30個引發爭議，社委會強調需權衡住房與社區利益，居民則批評未充分反映反對聲音。

皇后區第七社區委員會19日晚間在白石鎮舉行例會，主席阿佩利安(Chuck Apelian)談及法拉盛北方大道(Northern Boulevard)一項住宅開發案，指出市議會批准的方案，比社區委員會先前爭取的版本減少約30個停車位，恐加重周邊停車負擔。有居民當場質疑，先前已有大批民眾反對開發，社區委員會卻仍選擇支持，雙方一度發生爭論。

開發案位於北方大道158-06號，介於158街與159街之間，計畫將現有土地改建為住宅與零售混合用途大樓。根據先前提出的規畫，大樓約有73戶住宅，其中19戶為可負擔住房。

依照社區委員會5月的會議紀錄，開發商當時提出，若獲得委員會支持，將設置56個停車位，並為市場價格住宅提供停車空間。不過，市議會8日通過修改後的土地改區案，最終結果與社區委員會原先爭取的條件有所不同。

阿佩利安表示，修改後的方案雖然增加兩戶可負擔住房，建築也減少一層樓，但停車位卻比先前規畫少了約30個。他擔心，未來住戶可能得在附近街道尋找停車位，增加周邊住宅區的停車壓力，甚至出現車輛阻擋私人車道的情況。

現場一名居民對此提出質疑，指出當初開發案審議時，有近百名居民到場，其中許多人要求委員會反對計畫，為何最終仍選擇支持。他認為，社區委員會應更重視居民表達的意見。

阿佩利安則回應，社區委員會的職責是評估整體社區利益，不能只依現場反對聲浪決定立場。他強調，委員會在土地改區程序中僅有建議權，無法決定最終結果；即使投下反對票，也不代表開發案就會停止。

他以威利點(Willets Point)及法拉盛市中心過去的大型開發案為例，指出社區委員會經常面對不同立場的居民，仍須在住房需求、交通及停車問題之間尋求平衡。他也坦言，這次未能保留原先爭取的停車位數量，並非理想結果。

討論過程也延伸至11月普選的公投提案，阿佩利安擔憂，若土地使用審查程序進一步簡化，未來社區委員會可能更難在開發過程中爭取修改空間。

阿佩利安提醒，未來數月第七社區委員會仍將審議其他住宅開發案，希望委員仔細評估每項計畫對社區的影響，並在審查過程中提出具體建議。

精華 FAQ

  • 因市議會通過的修改案，停車位比社區委員會先前爭取的版本少了約30個，委員會擔心住戶將轉向周邊街道停車，進一步加重當地住宅區與車道周邊的停車壓力。

  • 依5月會議紀錄，開發商曾表示若獲支持，將設置56個停車位，並為市場價格住宅提供停車空間；但後來市議會修改方案，雖增加2戶可負擔住房並減少1層樓，停車位卻明顯縮減。

  • 有居民指出，當初審議時近百名民眾到場，許多人要求委員會反對計畫，但委員會仍選擇支持，因此認為委員會沒有充分重視居民意見，並質疑其代表社區立場的方式。

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