深耕中文教育 曼哈頓雙文學校慶創校28周年

曼哈頓雙文學校20日晚在麒麟金閣舉行周年慶典，慶祝創校28周年。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 雙文教育網絡慶祝創校28周年，回顧以中文教育與文化傳承服務逾7000名學生的歷程，並計畫籌款擴建圖書館、獎學金與STEM課程。

曼哈頓 雙文學校迎來創校28周年，20日晚在麒麟金閣舉行周年慶典，筵開18席，邀請社區人士、家長及教育工作者共同回顧辦學歷程。雙文教育網絡(SWAN)表示，28年來已有逾7000名學生參與其教育項目，持續推動中文教育及中華文化傳承。

雙文的歷史可追溯至1990年代，雙文教育網絡(Shuang Wen Academy Network，SWAN)於1998年成立，創辦人希望讓下一代在學習普通話的同時，保留文化根源，並透過語言教育拓展視野。雙文公立學校亦於同年創校，最初僅設兩個幼稚園班級，之後逐步發展為涵蓋小學及初中的公立雙語學校。

SWAN總監Joy Mu在致詞中表示，擔任總監16年來，親眼見證中文教育對學生及家庭的影響。SWAN最初僅有17名學生參與課程，如今已發展出涵蓋不同年齡層的教育項目，包括面向兩至五歲兒童的全日制學前班、三至12歲學生的課後班，以及暑期課程。其中，學前班時間為上午8時30分至下午6時，課後班則於下午3時至6時開設。

除課堂教學外，雙文亦重視沉浸式語言學習，早年曾安排學生赴中國參與中文課程，近年亦經常組織赴台灣的暑期學習活動，讓學生在日常生活中運用中文，並透過文化交流加深對中華文化的理解。

Joy Mu指出，過去28年，已有超過7000名學生參與SWAN的教育項目，其中逾九成來自非華語家庭。她表示，中文教育的意義不僅在於掌握詞彙，更在於培養學生的批判思考能力、勇氣、歸屬感，以及與中華文化建立長久聯繫。

今年周年慶亦以籌款支持未來教育發展為重點，SWAN提出三項目標，包括建立首個中文學校圖書館、為低收入家庭提供獎學金，以及擴大STEM與中文教育課程。

從最初服務華人移民家庭，到逐漸吸引不同族裔學生參與，雙文28年來見證紐約社區對中文教育需求的變化，也持續透過語言與文化教育，讓不同背景的下一代接觸中華文化。