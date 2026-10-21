從先秦到明代 漢服走進法拉盛圖館

三名身穿傳統服飾的表演者在法拉盛圖書館演奏古箏三重奏「醉太平」。（記者戴慈慧／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約漢服社與法拉盛圖書館合作舉辦「衣冠千年」活動，透過漢服展示、古箏與舞蹈演出，向百餘名觀眾介紹中國歷代服飾與文化。

紐約漢服社日前在法拉盛 圖書館舉辦「衣冠千年」(Three Thousand Years of Living Heritage)文化活動，透過不同朝代的漢服展示，搭配古箏演奏及傳統舞蹈，介紹中國歷代服飾的演變與特色，吸引線上及現場逾百名觀眾參與。

活動以「禮、盛、雅、華」為主題，分為先秦兩漢、唐、宋、明四個篇章。從先秦兩漢講究禮制的衣冠、唐代色彩鮮明的服飾，到宋代較為素雅的風格，以及明代的服裝形制，呈現不同時期的服飾特色與審美變化。

除了漢服展示，現場也安排古箏三重奏「醉太平」，以及「鳳求凰」、「絲路駝鈴」、「越女凌峰」、「胡旋舞」等音樂與舞蹈演出。表演者身穿傳統服飾登台，讓觀眾在欣賞服裝的同時，也能了解不同時期的音樂與舞蹈文化。

活動由紐約漢服社與法拉盛圖書館合作舉辦，也是圖書館「文化橋梁」(Cultural Bridge)系列計畫的一部分。主辦方表示，這是該系列首次與社區機構合作舉辦文化演出。

法拉盛圖書館館長曾陽表示，法拉盛有來自不同文化背景的居民，圖書館希望透過與社區團體合作，讓民眾有機會接觸不同文化。她也感謝紐約漢服社及明亮協助籌備活動，將傳統服飾、音樂與舞蹈帶進圖書館。

紐約漢服社長期在紐約舉辦漢服及傳統文化相關活動。主辦方表示，希望透過服飾展示，向年輕一代及不同文化背景的居民介紹漢服的歷史與特色。