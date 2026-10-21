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華康會周年慶典 表揚社區傑出人士

記者胡聲橋╱紐約報導
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華康會2026周年慶典中有精彩的文藝表演。(記者胡聲橋╱攝影)
華康會2026周年慶典中有精彩的文藝表演。(記者胡聲橋╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

華康會在布魯克林舉辦周年慶典與募款晚宴，表揚社區、醫療、執法及藝術界人士，同時感謝合作機構與青年義工，為後續社區服務募集資金。

華人健康協會2026周年慶典及籌款晚會日前在南布碌崙(布魯克林)舉行，本次活動向四位社區傑出人士和市警61分局頒獎，表彰他們在公共服務、醫療及社區事務等領域所做的貢獻。民代、社區代表和各界嘉賓齊聚一堂，共同為華康會募集社區活動資金。

這次慶典和募款晚宴在位於班森賀的富臨門宴會廳舉行，華康會會長陳麗娜致詞表示，該會自成立以來，始終站在服務居民的第一線。過去一年中，華康會不僅積極推動長者照顧與健康項目，更在關鍵時刻挺身而出，為權益受損的民眾組織抗議、追討被盜的糧食券(SNAP)福利等。

活動當晚頒發了多個獎項，表彰在不同領域為華社做出突出貢獻的社區代表與機構，其中「公民影響領導力獎」由州參議員陳學理獲得。華康會稱，陳學理以身作則，是每一個社區居民的榜樣，在眾多社區問題上他都能急居民之所急，為民眾發聲。

市警61分局獲頒「社區執法獎」、亞美醫師協會(CAIPA)副總裁，同時也是布碌崙華社第一位開診近40年的家庭醫生張維建獲得「醫療從業者顧問獎」、社區人士朱潤林(Henry Zhu)獲社區領導力獎、舞蹈教師劉秋文獲得藝術獎。

六家合作贊助機構，包括亞美醫協慈善基金會、Anthem藍十字藍盾醫保、飛達利斯健保、楊佩玲律所、Bayard Street婦產科和布碌崙康華綜合診所獲頒「卓越合作獎」。此外，華康會還向五名青年義工頒發了「優秀青少年義工獎」，感謝他們長期對社區的貢獻。

華康會2026周年慶典和籌款晚會日前在南布碌崙華社舉行。(記者胡聲橋╱攝影)
華康會2026周年慶典和籌款晚會日前在南布碌崙華社舉行。(記者胡聲橋╱攝影)

精華 FAQ

  • 活動一方面是慶祝協會周年，另一方面也透過晚宴募款，為未來社區服務與活動籌集資金，並藉頒獎表揚各界對華社的長期支持與貢獻。

  • 獲獎者包括州參議員陳學理、市警61分局、張維建醫生、朱潤林與劉秋文，另有6家合作贊助機構及5名青年義工也獲得肯定。

  • 華康會除推動長者照顧與健康項目，也在民眾權益受損時發起抗議，協助追討被盜的SNAP福利，持續站在居民需要的第一線。

布魯克林 華人

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