中工會10/25科技大會 4華人獲頒獎

左起：美洲中國工程師學會王可言、林蔚君、蘇沛芸宣布25日將於法拉盛舉行的年度科技大會。（記者戴慈慧/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 美洲中國工程師學會大紐約分會10/25將在法拉盛舉辦科技大會，聚焦AI、量子運算與智慧醫療，並頒獎表揚4位華人工程科技人才。

美洲中國工程師學會大紐約分會(CIE-USA/GNYC)將於25日(周日)在法拉盛 舉辦年度科技大會，以「AI時代的數位新政：第五次工業革命與顛覆式創新」為主題，安排人工智慧、量子運算及智慧醫療等專題論壇，並展示14項創新技術。當晚也將頒發傑出成就獎，表揚四位華人 工程科技人才。

今年獲獎者包括前台灣數位發展部部長黃彥男，獲頒傑出服務獎；另三位傑出科技成就獎得主，分別為前微軟 全球副總裁郭昱廷(Yu-Ting Kuo)、IBM量子運算專家Jerry M. Chow、以及維吉尼亞理工大學教授胡清陽(Rose Qingyang Hu)。

黃彥男目前擔任中央研究院台灣資通安全研究中心主任，長期投入網路安全研究；郭昱廷曾任微軟全球副總裁，推動人工智慧技術與產業應用；Jerry M. Chow為IBM Fellow及IBM量子中心超級運算技術長；胡清陽則是維吉尼亞理工大學電機與電腦工程系主任，研究領域涵蓋6G通訊及人工智慧網路。

美洲中國工程師學會總會主席王可言表示，學會已有百年歷史，早年會員多從事建築、鐵路等傳統工程，近幾十年則有不少IBM及貝爾實驗室(Bell Labs)研究人員加入，研究領域逐漸擴展至軟體、通訊、製藥及量子運算。

他指出，學會自1950年代開始設立獎項，希望讓更多人看見華人工程師對美國科技發展的貢獻，歷屆得獎者包括楊振寧、李政道、張忠謀及施振榮等人。今年四位得獎者經提名後，由評選委員會遴選產生。

除了表揚科技人才，王可言說，學會也透過技術論壇、獎學金及學生競賽，鼓勵年輕世代投入科技領域，並促進工程師與產業界交流。

今年大會規畫三場專題論壇，討論AI對教育與工作的影響、智慧醫療及生命科學，以及AI治理與金融創新。主辦單位表示，已邀請來自OpenAI、Google、哥倫比亞大學等機構的專家參與。

會場另安排14項創新展示，包括四足機器人、生成式AI智慧照明、智慧電子筆記，以及醫療、網路安全等領域的AI應用，並舉辦新創企業簡報競賽及學術研究海報展。

大會25日在法拉盛喜來登酒店舉行，地址為135-20 39th Ave.。科技論壇上午11時30分至下午6時，免費參加；頒獎晚宴下午6時至9時，會員餐券100元，非會員120元。詳情可至2026.cieusa-gnyc.org查詢。