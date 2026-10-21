我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／尼克遭76人砸場 詹皇自認可以打更好

沒領袖卻似有指揮 法國街頭暴動的「衝組」是何來歷？

中工會10/25科技大會 4華人獲頒獎

記者戴慈慧╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
左起：美洲中國工程師學會王可言、林蔚君、蘇沛芸宣布25日將於法拉盛舉行的年度科技...
左起：美洲中國工程師學會王可言、林蔚君、蘇沛芸宣布25日將於法拉盛舉行的年度科技大會。（記者戴慈慧/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

美洲中國工程師學會大紐約分會10/25將在法拉盛舉辦科技大會，聚焦AI、量子運算與智慧醫療，並頒獎表揚4位華人工程科技人才。

美洲中國工程師學會大紐約分會(CIE-USA/GNYC)將於25日(周日)在法拉盛舉辦年度科技大會，以「AI時代的數位新政：第五次工業革命與顛覆式創新」為主題，安排人工智慧、量子運算及智慧醫療等專題論壇，並展示14項創新技術。當晚也將頒發傑出成就獎，表揚四位華人工程科技人才。

今年獲獎者包括前台灣數位發展部部長黃彥男，獲頒傑出服務獎；另三位傑出科技成就獎得主，分別為前微軟全球副總裁郭昱廷(Yu-Ting Kuo)、IBM量子運算專家Jerry M. Chow、以及維吉尼亞理工大學教授胡清陽(Rose Qingyang Hu)。

黃彥男目前擔任中央研究院台灣資通安全研究中心主任，長期投入網路安全研究；郭昱廷曾任微軟全球副總裁，推動人工智慧技術與產業應用；Jerry M. Chow為IBM Fellow及IBM量子中心超級運算技術長；胡清陽則是維吉尼亞理工大學電機與電腦工程系主任，研究領域涵蓋6G通訊及人工智慧網路。

美洲中國工程師學會總會主席王可言表示，學會已有百年歷史，早年會員多從事建築、鐵路等傳統工程，近幾十年則有不少IBM及貝爾實驗室(Bell Labs)研究人員加入，研究領域逐漸擴展至軟體、通訊、製藥及量子運算。

他指出，學會自1950年代開始設立獎項，希望讓更多人看見華人工程師對美國科技發展的貢獻，歷屆得獎者包括楊振寧、李政道、張忠謀及施振榮等人。今年四位得獎者經提名後，由評選委員會遴選產生。

除了表揚科技人才，王可言說，學會也透過技術論壇、獎學金及學生競賽，鼓勵年輕世代投入科技領域，並促進工程師與產業界交流。

今年大會規畫三場專題論壇，討論AI對教育與工作的影響、智慧醫療及生命科學，以及AI治理與金融創新。主辦單位表示，已邀請來自OpenAI、Google、哥倫比亞大學等機構的專家參與。

會場另安排14項創新展示，包括四足機器人、生成式AI智慧照明、智慧電子筆記，以及醫療、網路安全等領域的AI應用，並舉辦新創企業簡報競賽及學術研究海報展。

大會25日在法拉盛喜來登酒店舉行，地址為135-20 39th Ave.。科技論壇上午11時30分至下午6時，免費參加；頒獎晚宴下午6時至9時，會員餐券100元，非會員120元。詳情可至2026.cieusa-gnyc.org查詢。

精華 FAQ

  • 大會將於10/25在法拉盛喜來登酒店舉行，科技論壇從上午11時30分到下午6時免費參加，晚間6時至9時則舉行頒獎晚宴，並開放會員與非會員購票入場。

  • 今年主題為「AI時代的數位新政：第五次工業革命與顛覆式創新」，論壇將討論AI對教育與工作的影響、智慧醫療與生命科學，以及AI治理和金融創新。

  • 獲獎者共4人，包括前台灣數位發展部部長黃彥男獲傑出服務獎，以及郭昱廷、Jerry M. Chow、胡清陽3人獲傑出科技成就獎，分別來自微軟、IBM與維吉尼亞理工大學。

華人 法拉盛 微軟

上一則

獨家／布碌崙羊頭灣遊民所產權文件現疑點 地界附件竟為空白
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

華裔血液腫瘤學會論壇 逾300醫師參加

華裔血液腫瘤學會論壇 逾300醫師參加
黃仁勳、馬斯克等6科技巨頭 獲川普頒科技成就獎章

黃仁勳、馬斯克等6科技巨頭 獲川普頒科技成就獎章

才批雇太多外國人 川普頒國家獎章給科技巨頭 黃仁勳：我曾是移民…

才批雇太多外國人 川普頒國家獎章給科技巨頭 黃仁勳：我曾是移民…
陳玲華接任世華總會長 卓榮泰監交

陳玲華接任世華總會長 卓榮泰監交

熱門新聞

執法人員突擊搜查位於8大道的「嘉樂老人日間活動中心」。(蘇先生提供)

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

2026-10-20 16:46
紐約市多處成人日間照護中心20日遭聯邦、州及市府執法人員聯合搜查。圖為法拉盛街頭。(美聯社資料照)

紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？

2026-10-20 15:46
皇后區木邊59街一處住宅14日發生命案，25歲男子Bryan Wong被發現陳屍家中，警方正調查其母親是否涉案。(Google Maps截圖)

25歲自閉症華男家中遇害 母疑長期照護不堪壓力行凶輕生

2026-10-16 13:45
Logan回憶，當時自己戴著耳機，突然聽見巨響，周圍乘客幾乎同時趴下、尋找掩護。(圖片由受訪者提供)

中城地鐵槍擊釀一死 華人學生親歷：槍擊距我不到五米

2026-10-18 17:57
紐約州長霍楚10月20日宣布，州府與聯邦執法部門聯手打擊成人日間中心的欺詐、浪費及濫用行為，調查涉及逾100家業者。(州長辦公室提供)

紐約嚴查成人照護中心詐欺 逾百機構恐取消福利計畫

2026-10-20 17:11
警方公布的槍擊案嫌犯監視器畫面。（紐約市警局提供）

曼哈頓中城地鐵爆槍擊 男子胸部中彈亡 嫌犯蒙面逃逸

2026-10-17 16:38

超人氣

更多 >
冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台
外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元
布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺
紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？

紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？
蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到