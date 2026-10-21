「台灣，咱的所在」青年音樂家法拉盛演奏台灣民謠

音樂會以台灣歌曲為主軸，節目安排包括「四月望雨」、台灣民謠選粹及經典民歌。(記者戴慈慧/攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台灣青年音樂家鄭元睿在紐約法拉盛舉辦「台灣，咱的所在」音樂會，邀集同學以台灣民謠與經典歌曲向旅美鄉親傳遞家鄉情感。

「少年人，你這吉他彈得真好！」一位長輩在聽完演奏後，開心地稱讚眼前的年輕音樂家。大提琴手鄭元睿聽了有些哭笑不得，心想自己明明拉的是大提琴，但後來轉念一想，即使長輩不認識這項樂器，仍能欣賞音樂、從中獲得快樂。這段經歷，也成為他日後創辦「回聲子計畫」(Echo Seeds Project)的契機。

由鄭元睿發起的「台灣，咱的所在」音樂會，18日下午在法拉盛 紐約台灣會館舉行。六名目前就讀曼哈頓 音樂學院(Manhattan School of Music)的台灣青年音樂家齊聚一堂，以台灣民謠與經典歌曲慶祝台灣國慶，也讓旅居紐約的台灣鄉親，透過熟悉的旋律想起家鄉。

來自彰化埔心的鄭元睿，目前在曼哈頓音樂學院學習大提琴。他在開場致詞時分享，過去曾帶著大提琴到社區為長輩演奏，發現許多人平常很少有機會接觸古典樂器。

他說，對學音樂的人而言，大提琴是幾乎每天都會接觸的樂器，但對一般民眾來說，可能相當陌生。這讓他開始思考，能否由音樂家主動走進社區、校園，讓更多人有機會接觸音樂。

2025年，他因此發起「回聲子計畫」，希望將在外學習的音樂帶回故鄉，也邀請更多年輕音樂家參與。今年6月，他曾與多名音樂夥伴返回彰化埔心，舉辦「來坐！聽音樂」音樂會，與家鄉民眾分享台灣歌曲及不同風格的音樂。

來到紐約求學後，鄭元睿對故鄉也有了不同的感受。他說，過去在台灣生活時，台語和熟悉的歌曲隨處可見，並不覺得有什麼特別；離開台灣後，偶爾在紐約街頭聽到一句台語，或是一首熟悉的歌，反而格外有感觸。

他回憶，今年9月第一次走進紐約台灣會館時，聽見熟悉的台語，以及長輩們熱情的招呼，頓時有種回家的感覺，也讓他決定一定要在這裡舉辦音樂會。

這場音樂會因此取名為「台灣，咱的所在」，鄭元睿說，來到現場的台灣人，有些已在紐約生活數十年，也有人才剛抵達。雖然成長背景和人生經歷不同，但大家可能因為一句台語、一首歌，甚至一碗控肉飯，想起自己熟悉的台灣。

這次參與演出的青年音樂家也來自台灣不同地方，包括小提琴手高嘉佑(Jasper Kao)、吳欣源(Winston Wu)，以及鋼琴家周必文(Bevin Chou)、王宥嵐(Yu-Lan Wang)和陳海晴(Tiffany Chen)。他們在紐約求學期間因音樂相識，並一同籌備這次演出。

音樂會以台灣歌曲為主軸，節目安排包括「四月望雨」、台灣民謠選粹及經典民歌。鄭元睿表示，這次不打算採取傳統古典音樂會的形式，逐首進行正式導聆，而是希望觀眾放鬆聆聽，聽到熟悉的旋律時，也可以跟著唱。

他說，希望透過音樂，讓不同世代的台灣人在紐約找到共同的記憶，「如果某一首歌、某一段旋律，可以讓你突然想起一個人、一個地方，或是一段屬於自己的台灣記憶，那這場音樂會就成功了。」

「回聲子計畫」18日在法拉盛紐約台灣會館舉辦「台灣，咱的所在」音樂會，六名台灣青年音樂家與到場觀眾合影。(記者戴慈慧/攝影)