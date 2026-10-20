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馬曉玢卡內基獨唱 11月1日演出中西曲目

紐約訊
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文章摘要整理：

青年女高音馬曉玢將於11月1日在紐約卡內基音樂廳舉行獨唱會，以中西曲目展現聲樂實力，並促進文化交流。

青年女高音馬曉玢將於11月1日(周日)晚間，在紐約卡內基音樂廳(Carnegie Hall)威爾獨奏廳(Weill Recital Hall)舉辦個人獨唱音樂會。演出曲目橫跨西方歌劇詠嘆調、中外藝術歌曲及中國聲樂作品，將為紐約觀眾呈現一場融合中西聲樂藝術的演出。

主辦單位表示，此次獨唱會經過精心編排，曲目包括多首經典歌劇詠嘆調、中外藝術歌曲及中國聲樂作品，風格多元，兼具古典音樂的藝術魅力與鮮明的文化特色。主辦單位指出，馬曉玢將透過演唱，引領觀眾走進中西方音樂的世界，體會不同文化背景下聲樂作品的獨特韻味與情感表達。

主辦單位指出，這場音樂會不僅是馬曉玢個人聲樂藝術的一次集中展現，也是中西音樂文化交流的契機。籌備期間，音樂會獲得紐約多個文化藝術團體、社區組織及熱心人士的響應與支持。

馬曉玢先後畢業於曼尼斯音樂學院(Mannes School of Music)及密西根州立大學(Michigan State University)音樂學院，擁有兩個音樂碩士學位及音樂藝術博士學位。求學及演出期間，她曾在多部經典歌劇中擔綱主要角色，累積豐富的舞台經驗。

在比賽方面，馬曉玢曾於中國全國性聲樂比賽及香港國際聲樂比賽中多次獲得金獎，近年她活躍於紐約樂壇，曾登上林肯中心、卡內基音樂廳等重要演出場地。主辦單位表示，她以紮實的聲樂基礎、細膩的情感詮釋及富感染力的舞台表現，獲得業界專家與觀眾的肯定。

音樂會將於11月1日晚間7時30分至9時30分舉行，地點為卡內基音樂廳威爾獨奏廳。

音樂會由環球華藝公司、紐約詩畫琴棋會、華美文化藝術中心及美國紹興同鄉會共同主辦，東方百靈藝術團、321藥房、All-pro Adjustment LLC等單位協辦。

精華 FAQ

  • 音樂會訂於11月1日周日晚間7時30分至9時30分舉行，地點在紐約卡內基音樂廳的威爾獨奏廳，屬於個人獨唱演出。

  • 曲目安排橫跨西方歌劇詠嘆調、中外藝術歌曲及中國聲樂作品，兼具古典魅力與文化特色，呈現中西聲樂藝術的融合與多元風貌。

  • 她畢業於曼尼斯音樂學院與密西根州立大學音樂學院，擁有2個音樂碩士及音樂藝術博士學位，並曾在多部歌劇擔任主要角色、屢獲國際聲樂比賽金獎。

密西根州

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