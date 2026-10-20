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華策會金秋晚宴 4傑出人物表彰

記者顏潔恩╱紐約報導
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華人策劃協會布碌崙分會日前在新鳳凰城酒樓舉行第47屆金秋共享晚會，約500名會員、民選官員、各界領袖齊聚一堂。(圖/主辦方提供)

AI摘要

文章摘要整理：

華策會布碌崙分會舉行第47屆金秋共享晚會，表彰4名傑出人物，並獲官員與社區領袖肯定其長期服務成果。

華人策劃協會布碌崙(布魯克林)分會日前在新鳳凰城酒樓舉行第47屆金秋共享晚會，約500名會員、民選官員、各界領袖齊聚一堂；當晚該會頒發表彰給四名傑出人物，分別為布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)、松柏之家總裁陳偉儀、紐約大型糧食救援組織「城市豐收」(City Harvest)項目與運營副總裁Rosanna Robbins、以及255小學校長Kelly McCann，認可他們在各自領域作出的貢獻。

華策會首席執行官何永康表示，CPC自成立以來，始終致力於服務社區，至今已走過61個年頭；他指出，這些成果離不開創辦人、董事會成員、領導團隊、各部門主管、全體員工和志工的共同努力，此外在場人士多年來通過捐款、實際參與和鼓勵，也為CPC提供重要支持，讓他們得以持續服務社區。

當日獲頒表彰的雷諾索說道，布碌崙擁有全紐約市規模最大的華埠，展現了當地多元文化與移民社區的活力，他也高度肯定CPC長期以來對弱勢群體的貢獻，致力於協助移民、兒童及長者；他強調，確保CPC的長期營運與永續發展，不僅對布碌崙至關重要，也攸關整個紐約市的福祉，為此已在資本預算中撥款100萬元，協助CPC購置建築物，建立永久服務據點。

陳偉儀則表示，CPC是自己投身社區服務的起點，第一份兼職和全職工作都是在CPC展開，前後服務超過13年；她回憶，當初加入CPC時，從未想過自己有朝一日能站上這個獎台上領獎、甚至成為另一個非營利組織的領袖，「CPC不僅提供工作機會，更在專業上培育了我，教導我如何服務家庭、了解社區需求，以及如何負責任地管理非營利組織。」

除頒發四名傑出人物得獎者外，華策會布碌崙分會也感謝一路以來支持自己的贊助商，包括Family Health Centers at NYU Langone、Barasch & McGarrry律所、Ocean First銀行、松柏之家、亞美醫協慈善基金會(CAIPA)、必達．白安律師事務所等機構。

精華 FAQ

  • 活動為第47屆金秋共享晚會，約500名會員、民選官員及各界領袖出席，並在晚會上向4名在社區、教育與公益領域有貢獻的人物頒發表彰。

  • 4名受表彰者分別是布碌崙區長雷諾索、松柏之家總裁陳偉儀、City Harvest項目與運營副總裁Rosanna Robbins，以及255小學校長Kelly McCann。

  • 雷諾索肯定CPC長期協助移民、兒童與長者，並表示已在資本預算中撥款100萬元，協助其購置建築物，建立可長期運作的永久服務據點。

華策會 布碌崙 紐約市

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