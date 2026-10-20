美華博物館 推藝術家個展計畫沈禾美擔綱首展 以陶塑版畫探索自然型態 連結中國山水畫 22日開幕

華人博物館推藝術家個展新計畫，沈禾美以陶塑版畫探索山水意境。(MoCA提供)

AI摘要 文章摘要整理： 美華博物館推出藝術家個展計畫，由布碌崙藝術家沈禾美以陶瓷雕塑與版畫首展，從自然風景、中國山水畫到當代藝術展開對話。

美國華人博物館(MoCA)近日推出「藝術家個展計畫」(Solo Artist Projects)，透過新作個展呈現紐約華裔 藝術家的創作。首展由居住及工作於布碌崙 (布魯克林 )的沈禾美(Hilda Shen)擔綱，以近期陶瓷雕塑及版畫探索自然形態，連結中國山水畫與當代藝術。展覽「複數的風景(Their Landscapes)」將於22日(周五)在館內開幕，展至2027年1月24日(周一)。

館方表示，新計畫將以開放的方式探索當代藝術，容納不同媒材、創作方法、傳統與觀念。參展對象包括居住及工作於紐約市、已有成熟創作生涯的華裔藝術家，也涵蓋新進創作者、華埠及周邊地區的藝術工作者，以及值得獲得藝術機構關注的藝術史人物。

對本地華裔藝術家而言，這項計畫也將提供公開申請的機會。博物館預定於2027年初開始徵件，接受以紐約市為基地的華裔藝術家提交申請，具體資格、資料要求及程序將另於官網公布。

MoCA指出，作為計畫首名參展藝術家，沈禾美的創作從細察自然出發，並帶有解構形體的傾向。館方形容，她的作品可以同時顯得古老而充滿未來感，既像自然生成，又留有人手製作的痕跡；形體彷彿處於建構與衰變之間，讓觀眾從細節與紋理中辨認不同的視覺線索。

她的作品也開啟後極簡主義、中國山水畫與建築空間之間的對話。此次展覽透過陶瓷與版畫兩種媒材，呈現她如何以形體和材料處理風景，並引導觀眾重新思考觀看、理解及想像周遭環境的方式。

沈禾美1954年出生於明尼亞波利斯，童年大部分時間在紐約上州度過，1970年代定居紐約市。她的父親在北京成長，母親則在杭州長大，她曾於歐柏林學院(Oberlin College)研習古典音樂，之後轉向視覺藝術。

配合展覽，博物館將於11月18日(周六)晚間6時30分至7時30分舉辦「MoCA TALKS」藝術家對談。沈禾美將分享作品背後的觀念、影響來源與創作過程，說明如何透過雕塑及版畫，以形體和材料回應風景。

美國華人博物館位於曼哈頓華埠中央街(Centre St.)215號，展覽及對談詳情可查詢館方網站mocanyc.org。

華人博物館近日推藝術家個展新計畫，華裔沈禾美以陶塑版畫探索山水意境。(MoCA提供)