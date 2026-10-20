馬來西亞日遊行 舞獅、跑車隊助陣

馬來西亞旅美聯誼會18日在法拉盛舉行馬來西亞日遊行，僑胞與民意代表揮舞馬來西亞及美國國旗，慶祝馬來西亞獨立69周年、美國建國250周年及聯誼會成立42周年。（記者戴慈慧╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 馬來西亞日遊行18日在法拉盛舉行，舞龍舞獅與車隊吸睛登場，主辦方並以多項周年慶結合慶祝，強調馬國文化、多元團結與美馬友誼。

因上周大雨延期的馬來西亞日遊行，18日在晴朗天氣下於皇后區法拉盛 登場。馬來西亞與美國國旗沿著緬街飄揚，色彩鮮豔的舞龍舞獅隊伍穿梭街頭，吸引沿途民眾駐足觀看、拍照。

遊行由馬來西亞旅美聯誼會(MAA)主辦，原訂11日舉行，因天候不佳順延至18日。今年活動同時慶祝馬來西亞獨立69周年、馬來西亞日、美國建國250周年 ，以及聯誼會成立42周年。

參與者上午在緬街與艾爾德大道(Elder Avenue)一帶集合，中午展開遊行。隊伍前方由僑胞拉起印有聯誼會名稱及周年紀念標誌的大型布條，沿途揮舞馬來西亞與美國國旗。

馬來西亞駐紐約總領事加麗(Norhalilah Abdul Jalil)致詞表示，馬來西亞日象徵國家的團結、多元文化與共同身分認同。她呼籲旅居紐約的馬來西亞人彼此關懷、保持聯繫，持續凝聚僑社力量，也感謝紐約市警、志工、贊助商及所有參與者，共同促成這場年度活動。

紐約州參議員劉醇逸表示，自己幾乎每年都會參加這場遊行，見證活動在法拉盛舉辦超過25年。他稱讚馬來西亞不同族群和諧共處的文化，也很高興每年都能在法拉盛與馬來西亞社區共同慶祝。

市議員黃友興則表示，能在皇后區亞裔人口密集的法拉盛舉行遊行，向不同背景的居民展示馬來西亞文化與團結精神，別具意義，他也向馬來西亞獨立69周年表達祝賀。

馬來西亞旅美聯誼會成立於1984年，長期推動馬來西亞文化交流與僑社活動。今年適逢美國建國250周年，主辦方也將美馬兩國友誼列為活動主題，透過遊行邀請不同族裔的紐約居民共同參與，認識馬來西亞的多元文化。

橘色、粉紅色舞龍舞獅隊伍沿法拉盛緬街行進。（記者戴慈慧╱攝影）