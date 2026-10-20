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紐約市2027年「開放街道」 開始申請

記者胡聲橋／紐約報導
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紐約市2027的「開放街道」活動，已開放給社區團體、學校、商業團體以及其他組織申...
紐約市2027的「開放街道」活動，已開放給社區團體、學校、商業團體以及其他組織申請。(市交通局網站)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市啟動2027年「開放街道」申請，擴大社區、學校與商業團體參與，並在曼達尼政府下增加預算與簡化機制。

市交通局現已開始接受2027年「開放街道」(Open Streets)活動的申請。社區團體、學校、商業團體以及其他組織，例如宗教場所，均可申請將其所在社區的街道改造為社區空間。根據該市的申請文件，選址將基於合作夥伴的執行能力，以及市交通局所設定的公平性目標來決定。

市交通局局長弗林(Mike Flynn)表示，市長曼達尼(Zohran Mamdani)將致力於進一步發展「開放街道」計畫。此計畫源自新冠疫情期間對更多開放公共空間的需求，以方便人們保持社交距離。

「開放街道」活動期間，指定路段將禁止所有車輛通行，並按每周固定時間進行，「那場危機迫使我們思考如何利用街道，並將其開放給更多社區居民使用。」

當局表示，根據市審計長蘭德(Brad Lander)的報告，在亞當斯(Eric Adams)市府執政期間，該計畫規模較疫情期間的高峰有所縮減，且高度集中在曼哈頓。從2027年開始，曼達尼市府將對該計畫增加300萬元撥款，達到2660萬元。

當局稱，2027年的「開放街道」方案將包括簡化的支付系統、正式畫定供餐廳專屬使用的特許經營座位區，以及對「開放街道：學校」計畫的更多支持。該計畫允許學校暫時封閉校舍前的公共區域，禁止車輛通行，以便學校進行課間休息、戶外學習、午餐、集會以及安全接送學生等活動。

精華 FAQ

  • 市交通局已開始受理申請，社區團體、學校、商業團體，以及宗教場所等其他組織，都可提出申請，把所在街道改造成社區空間。

  • 選址會考量合作夥伴的執行能力，也會配合市交通局設定的公平性目標，以決定哪些社區能優先獲得計畫資源。

  • 市府將新增300萬元撥款，使總預算達2660萬元，並加入簡化支付系統、正式餐廳特許座位區，以及對開放街道：學校的更多支持。

紐約市 曼達尼 疫情 「開放街道」

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