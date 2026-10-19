72分局閩籍劉子涵 從警不到3年5度獲選傑出警員

市警局72分局24歲閩籍警員劉子涵(右二)本月在分局警民會議上獲頒「月份傑出警員」。(市警提供)

AI摘要 文章摘要整理： 72分局24歲閩籍警員劉子涵從警不到3年，憑救嬰、追緝劫匪與查獲持槍詐騙嫌犯等表現，5度獲選月份傑出警員。

布碌崙 (布魯克林)日落公園 市警72分局的24歲閩籍警員劉子涵(PO Zihan Liu)，因今年8月與搭檔逮捕一名身懷上膛手槍、涉及多宗信用卡詐騙案的嫌犯，本月在分局警民會議上獲頒「月份傑出警員」(Cop of the Month)。這是他從警不到三年來第五度獲此殊榮，他曾救回嗆奶窒息的華裔 女嬰，也曾窮追不捨逮捕銀行劫匪與搶車嫌犯，表現受矚目。

72分局局長亞辛(Deputy Inspector Mobeen Yasin)在會上頒獎給劉子涵與女警特萊妮(Nicole Trani)。據了解，兩人8月30日奉派前往轄區內一處地點，協助調查一名涉及20多宗信用卡詐騙等刑事案件的嫌犯，在未發生任何衝突的情況下將對方逮捕，並從嫌犯身上搜出一把裝滿子彈的手槍，避免更嚴重的傷亡。

剛從警校畢業不久，劉子涵便首度獲獎。當時一名出生僅22天的華裔女嬰被奶嗆到、停止呼吸，他臨危不亂，運用在警校所學及時施救，救回女嬰一命。市警總局將救嬰影片上傳社群媒體，主流媒體爭相報導，多名代表社區的民選官員也向他頒發褒揚狀，讓這名新進警員一夕間備受關注。

同年，劉子涵與搭檔巡邏時接獲報案，指轄區4大道一家桑坦德(Santander)銀行遭人搶劫，工作人員在劫匪威脅下交出一筆現金。兩人趕抵時嫌犯已逃離，但他們循著線索一路追緝，最終將嫌犯逮捕歸案。

今年1月，日落公園1大道與58街交口發生一起輕便摩托車搶案，兩名嫌犯搶走車輛後騎車逃逸。劉子涵與一名同僚得知逃逸方向後，立即駕駛警車鳴笛追趕，一路追至展望公園(Prospect Park)東南側的海洋大道(Ocean Avenue)與園邊大道(Parkside Avenue)交口，在未發生意外的情況下將兩名嫌犯逮捕，並將車輛物歸原主，分局事後也在社群媒體上公開表揚。

對於屢屢獲獎，劉子涵淡然表示，這些都是身為警察的職責。劉子涵12歲隨家人移民來美，大學畢業後抱著「想幫助別人」的初衷進入警校，2024年7月畢業後先在67分局服務，後調至72分局。他的父親劉虎為8大道知名人士。